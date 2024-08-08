Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 521 подписчик

Свежие комментарии

  • Анна Морозова
    Очень вкусный торт, но у меня в рецепте 3 коржа разных-с орехом, черносливом и изюмом.Торт "Прекрасная ...
  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...

Вкусные лепешки с помидорами и сыром

Фото к рецепту: Лепёшки с сыром и помидорами.

Ингредиенты

  • помидоры - 2 шт.
  • сыр - 200 г
  • петрушка (зелень)
  • яйцо - 2 шт.
  • молоко - 350 мл.
  • мука - 250 г
  • соль
  • перец
  • копчёная паприка
  • масло растительное - 3 ст.л.

Рецепт приготовления

Помидоры режем кубиком. Сыр 200 г. натираем на крупной тёрке.

Зелень измельчаем у меня укроп.

В чашку разбиваем яйца.

Туда же добавляем молоко.

Конечно я немного пролил но сейчас мы

Муку добавляем постепенно чтобы не было комочков.

Перемешиваем чтоб не было комочков.

Добавляем в тесто растительное масло, соль и перец.

Можно добавить копчёную паприку.

Перемешиваем и добавляем помидоры и зелень.

Перемешиваем.

Сыр натереть на тёрке.

В сковороде разогреть масло и наливаем тесто 1,5 половника.

Жарим под крышкой с одной стороны.

Когда одна сторона прожарится переворачиваем лепёшку на одну сторону присыпаем сыр.

Сворачиваем вторую сторону запечатывая сыр и жарим с двух сторон.

Сытный и вкусный завтрак готов.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
лепешки
обед
помидоры
приготовление
завтрак
ужин
рецепты лепешек
еда
готовка
выпечка
вкусно

Картина дня

наверх