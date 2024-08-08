Вкусные лепешки с помидорами и сыром

Ингредиенты
- помидоры - 2 шт.
- сыр - 200 г
- петрушка (зелень)
- яйцо - 2 шт.
- молоко - 350 мл.
- мука - 250 г
- соль
- перец
- копчёная паприка
- масло растительное - 3 ст.л.
Рецепт приготовления
Помидоры режем кубиком. Сыр 200 г. натираем на крупной тёрке.
Зелень измельчаем у меня укроп.
В чашку разбиваем яйца.
Конечно я немного пролил но сейчас мы
Муку добавляем постепенно чтобы не было комочков.
Перемешиваем чтоб не было комочков.
Добавляем в тесто растительное масло, соль и перец.
Можно добавить копчёную паприку.
Перемешиваем и добавляем помидоры и зелень.
Перемешиваем.
Сыр натереть на тёрке.
В сковороде разогреть масло и наливаем тесто 1,5 половника.
Жарим под крышкой с одной стороны.
Когда одна сторона прожарится переворачиваем лепёшку на одну сторону присыпаем сыр.
Сворачиваем вторую сторону запечатывая сыр и жарим с двух сторон.
Сытный и вкусный завтрак готов.
Кушать подано!
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