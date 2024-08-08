Вкусные лепешки с помидорами и сыром

Помидоры режем кубиком. Сыр 200 г. натираем на крупной тёрке.

Зелень измельчаем у меня укроп.

В чашку разбиваем яйца.

Туда же добавляем молоко.

Конечно я немного пролил но сейчас мы

Муку добавляем постепенно чтобы не было комочков.

Перемешиваем чтоб не было комочков.

Добавляем в тесто растительное масло, соль и перец.

Можно добавить копчёную паприку.

Перемешиваем и добавляем помидоры и зелень.

Перемешиваем.

Сыр натереть на тёрке.

В сковороде разогреть масло и наливаем тесто 1,5 половника.

Жарим под крышкой с одной стороны.

Когда одна сторона прожарится переворачиваем лепёшку на одну сторону присыпаем сыр.

Сворачиваем вторую сторону запечатывая сыр и жарим с двух сторон.

Сытный и вкусный завтрак готов.

Кушать подано!