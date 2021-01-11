Семга в духовке под ореховой корочкой

Ингредиенты
- филе семги - 800 гр.
- фундук - 100 гр.
- петрушка - 100 гр.
- базилик - 3 веточки
- оливковое масло
- молотый черный перец
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Убрать стебли у петрушки и базилика.
Мелко нарезать зелень.
Измельчить фундук в блендере до состояния крошки.
В глубокой таре смешать фундук с зеленью.
Добавить соль, перец и оливковое масло.
Хорошо перемешать.
На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить семгу без костей и кожи.
Покрыть рыбу крошкой из зелени и фундука.
Отправить в духовку, разогретую до 180°С, на 15 минут.
Семга под ореховой корочкой готова!
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