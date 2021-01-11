Семга в духовке под ореховой корочкой

Убрать стебли у петрушки и базилика.

Мелко нарезать зелень.

Измельчить фундук в блендере до состояния крошки.

В глубокой таре смешать фундук с зеленью.

Добавить соль, перец и оливковое масло.

Хорошо перемешать.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить семгу без костей и кожи.

Покрыть рыбу крошкой из зелени и фундука.

Отправить в духовку, разогретую до 180°С, на 15 минут.

Семга под ореховой корочкой готова!