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Семга в духовке под ореховой корочкой

Фото к рецепту: Семга в духовке под ореховой корочкой

Ингредиенты

  • филе семги - 800 гр.
  • фундук - 100 гр.
  • петрушка - 100 гр.
  • базилик - 3 веточки
  • оливковое масло
  • молотый черный перец
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Убрать стебли у петрушки и базилика.

Мелко нарезать зелень.

Измельчить фундук в блендере до состояния крошки.

В глубокой таре смешать фундук с зеленью.

Добавить соль, перец и оливковое масло.

Хорошо перемешать.

На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложить семгу без костей и кожи.

Покрыть рыбу крошкой из зелени и фундука.

Отправить в духовку, разогретую до 180°С, на 15 минут.

Семга под ореховой корочкой готова!

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