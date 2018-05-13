Разогревая эти продукты несколько раз, вы можете превратить их в яд

Как правило, многие из нас готовят пищу сразу на несколько дней и, не подозревая ничего плохого, разогревают ее по три-четыре раза! Но некоторые продукты после повторного нагревания могут стать опасными для здоровья. Мы хотим рассказать вам о нескольких из них, которые благодаря своей структуре молекул могут превратиться в яд.

Очень немногие знают об этом. Представляем вам пять продуктов, повторная термическая обработка которых может превратить их в настоящую отраву.

Свекла

Очень полезный продукт, но ни в коем случае не подвергайте ее нагреву более 2-3 раз.

Картофель

Картофель содержит в себе крахмал, который благоприятно влияет на работу организма. Однако, если блюдо разогревают несколько раз, он утрачивает не только питательные свойства, но еще и трансформируется в опасное для здоровья вещество.

Куриное яйцо

Хотим отметить, что употребление вареных яиц полезно. Смертельно опасным они становятся в том случае, если вы разогреете их на следующий после варки день.

Курица

Все знают о том, что куриное мясо очень полезное, но съедать его нужно сразу же после приготовления. Если вы подвергаете продукт термической обработке на следующей день, то даже не подозревая, вы поспособствуете изменениям молекулярной структуры белка, а это может привести к проблемам с желудком.

Куриное мясо лидер по содержанию белка и употреблять в пищу его лучше холодным, либо же разогревайте его при очень низких температурах в течение продолжительного периода времени.

Грибы

Не рекомендуется употреблять повторно разогретые грибы, так как вещества, содержащиеся в них, начнут пагубно влиять на работу сердца и органов пищеварения. Максимальную пользу принесут свежеприготовленные блюда, но если очень хочется, то лучше употреблять готовое блюдо холодном виде.