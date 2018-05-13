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Четыре вкуса

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Открытый пирог с курицей и болгарским перцем

Открытый пирог с курицей и болгарским перцем

Ингредиенты:

  • 3 яйца,
  • по 2-3 ложки майонеза и сметаны
  • мука
  • помидоры
  • сыр
  • курица
  • болгарский перец
  • зелень

Приготовление:

1.Яйца, сметану и майонез положить в чашку (примерно по 3 ложки брала).
2.Взбить венчиком. Добавить муки столько, чтобы тесто стало как густая сметана.
3.Выливаем в смазанную форму
4.Сверху выкладываем начинку (вдавливать в тесто не надо). У меня жареная курица, болгарский перец.
5.Потом помидоры кружочками (можно побольше).
Выпекать в разогретой до 200 С духовке до зарумянивания теста.
6.Затем я посыпала зеленью.

И сверху сыром.
И запекала еще минут 5-10 (можно и до зарумянивания).
Разрезала как пиццу.
Тесто вкусное, начинка может быть любой

Приятного аппетита!

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