Открытый пирог с курицей и болгарским перцем

Ингредиенты:

3 яйца,

по 2-3 ложки майонеза и сметаны

мука

помидоры

сыр

курица

болгарский перец

зелень

Приготовление:

1.Яйца, сметану и майонез положить в чашку (примерно по 3 ложки брала).2.Взбить венчиком. Добавить муки столько, чтобы тесто стало как густая сметана.3.Выливаем в смазанную форму4.Сверху выкладываем начинку (вдавливать в тесто не надо). У меня жареная курица, болгарский перец.5.Потом помидоры кружочками (можно побольше).Выпекать в разогретой до 200 С духовке до зарумянивания теста.6.Затем я посыпала зеленью.

И сверху сыром.

И запекала еще минут 5-10 (можно и до зарумянивания).

Разрезала как пиццу.

Тесто вкусное, начинка может быть любой

Приятного аппетита!