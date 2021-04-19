Творожный пасхальный кулич

Пошаговый рецепт приготовления

Яйца взбейте с солью до пышной пены, поэтапно добавьте сахар, ванилин, творог. Затем постепенно подсыпьте просеянной с разрыхлителем муку, цедру лимона, изюм. Вымесите тесто. Готовое тесто разложите в формы диаметром в 10 см. Выпекать при температуре 180 градусов 1 - 1.5 часа. Зависит от вашей духовки. Готовность проверьте длинной деревянной шпажкой. Горячий кулич украсьте глазурью и посыпками. Дайте остыть.

Далее перейдем к приготовлению глазури. Для этого смешайте ингредиенты для глазури. Тщательно перемешайте до однородной массы, похожей на густую сметану.