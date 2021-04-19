Творожный пасхальный кулич

Ингредиенты
- 4 яйца
- щепотка соли
- 300 гр. сахар
- пачка ванилин
- 350 гр. творог
- 300 гр. просеянной муки
- 1 столовая ложка разрыхлителя
- цедра лимона
- изюм, цукаты, орехи
- глазурь: 4 ст.л. сгущёное молоко, 6 ст.л. сухое молоко, 2 ч.л. лимоного сока
Пошаговый рецепт приготовления
Яйца взбейте с солью до пышной пены, поэтапно добавьте сахар, ванилин, творог. Затем постепенно подсыпьте просеянной с разрыхлителем муку, цедру лимона, изюм. Вымесите тесто. Готовое тесто разложите в формы диаметром в 10 см. Выпекать при температуре 180 градусов 1 - 1.5 часа. Зависит от вашей духовки. Готовность проверьте длинной деревянной шпажкой. Горячий кулич украсьте глазурью и посыпками. Дайте остыть.
Далее перейдем к приготовлению глазури. Для этого смешайте ингредиенты для глазури. Тщательно перемешайте до однородной массы, похожей на густую сметану.
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