Четыре вкуса

309 107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Готовим голубцы с грибами и фасолью

Фото к рецепту: Голубцы с фасолью и грибами

Ингредиенты

  • фасоль консервированная в томатном соусе - 300 гр.
  • капуста свежая (небольшой вилок) - 1 шт.
  • шампиньоны свежие - 300 гр.
  • зеленый лук - 0,5 пучка
  • зубчики чеснока - 2 шт.
  • оливковое масло - 2 ст.л.
  • перец черный молотый
  • соль

Фото рецепта

Голубцы с фасолью и грибами: шаг 1
1.Вилок капусты мою и аккуратно разбираю на листья. Шампиньоны очищаю и нарезаю мелким кубиком.
Зеленый лук мою и нарезаю колечками только его белую часть. Перья лука оставляю для подачи готового блюда. Чеснок нарезаю тонкими дольками.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 2
2. Половину оливкового масла разогреваю в сковороде и обжариваю шампиньоны вместе с чесноком и луком на сильном огне около 3 минут.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 3
3. Из банки с консервированной фасолью сливаю томатный соус в отдельный стакан, он пригодится в дальнейшем. Фасоль слегка разминаю вилкой и смешиваю в сковороде с обжаренными шампиньонами. Добавляю соль и черный молотый перец по вкусу. Начинка для голубцов готова.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 4
4. Отвариваю листья капусты в кипящей воде около 3-5 минут. Затем откидываю на сито, чтобы вся лишняя вода стекла. Выкладываю на лист капусты начинку и заворачиваю конвертиком.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 5
5. Выкладываю голубцы в форму для запекания.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 6
6. Затем поливаю голубцы слитым томатным соусом из-под фасоли и кисточкой смазываю голубцы оставшимся оливковым маслом. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
Голубцы с фасолью и грибами: шаг 7
7. Голубцы с консервированной фасолью и шампиньонами готовы. При подаче украшаю голубцы оставшимися перьями зеленого лука.
Кушать подано!
Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовкусноготовитькулинарияовощи

Картина дня

наверх