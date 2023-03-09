Готовим голубцы с грибами и фасолью

Ингредиенты
- фасоль консервированная в томатном соусе - 300 гр.
- капуста свежая (небольшой вилок) - 1 шт.
- шампиньоны свежие - 300 гр.
- зеленый лук - 0,5 пучка
- зубчики чеснока - 2 шт.
- оливковое масло - 2 ст.л.
- перец черный молотый
- соль
Фото рецепта
1.Вилок капусты мою и аккуратно разбираю на листья. Шампиньоны очищаю и нарезаю мелким кубиком.
Зеленый лук мою и нарезаю колечками только его белую часть. Перья лука оставляю для подачи готового блюда. Чеснок нарезаю тонкими дольками.
2. Половину оливкового масла разогреваю в сковороде и обжариваю шампиньоны вместе с чесноком и луком на сильном огне около 3 минут.
3. Из банки с консервированной фасолью сливаю томатный соус в отдельный стакан, он пригодится в дальнейшем. Фасоль слегка разминаю вилкой и смешиваю в сковороде с обжаренными шампиньонами. Добавляю соль и черный молотый перец по вкусу. Начинка для голубцов готова.
4. Отвариваю листья капусты в кипящей воде около 3-5 минут. Затем откидываю на сито, чтобы вся лишняя вода стекла. Выкладываю на лист капусты начинку и заворачиваю конвертиком.
5. Выкладываю голубцы в форму для запекания.
6. Затем поливаю голубцы слитым томатным соусом из-под фасоли и кисточкой смазываю голубцы оставшимся оливковым маслом. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
7. Голубцы с консервированной фасолью и шампиньонами готовы. При подаче украшаю голубцы оставшимися перьями зеленого лука.
Кушать подано!
Свежие комментарии