Готовим голубцы с грибами и фасолью

1.Вилок капусты мою и аккуратно разбираю на листья. Шампиньоны очищаю и нарезаю мелким кубиком. Зеленый лук мою и нарезаю колечками только его белую часть. Перья лука оставляю для подачи готового блюда. Чеснок нарезаю тонкими дольками.

2. Половину оливкового масла разогреваю в сковороде и обжариваю шампиньоны вместе с чесноком и луком на сильном огне около 3 минут.

3. Из банки с консервированной фасолью сливаю томатный соус в отдельный стакан, он пригодится в дальнейшем. Фасоль слегка разминаю вилкой и смешиваю в сковороде с обжаренными шампиньонами. Добавляю соль и черный молотый перец по вкусу. Начинка для голубцов готова.

4. Отвариваю листья капусты в кипящей воде около 3-5 минут. Затем откидываю на сито, чтобы вся лишняя вода стекла. Выкладываю на лист капусты начинку и заворачиваю конвертиком.

5. Выкладываю голубцы в форму для запекания.

6. Затем поливаю голубцы слитым томатным соусом из-под фасоли и кисточкой смазываю голубцы оставшимся оливковым маслом. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.