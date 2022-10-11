Готовим рис с овощами и креветками по-тайски

Ингредиенты
креветки – 500 гр.
рис длиннозерный – 300 гр.
морковь – 1 шт.
болгарский перец – 1 шт.
зелёный горошек – 100 гр.
яйца – 2 шт.
зеленый лук – 5 шт.
чеснок - 4 зуб.
имбирь – 20 гр.
соевый соус – 4 ст.л.
рыбный соус – 2 ст.л.
кунжутное масло – 2 ст.л.
вода – 330 мл.
растительное масло
свежемолотый перец
соль
Рецепт приготовления
Первым делом берём 300 гр риса и тщательно промываем его.
В отваривании риса секретов особых нет.
Заливаем его водой в пропорции на 100% риса 110% воды.
Ставим на средний огонь. И добавляем соль.
Как только вода закипит оставляем рис вариться под крышкой на минимальном огне в течении 15 минут.
Затем снимаем кастрюлю с огня и даём рису остыть.
Подготовим креветки. У них необходимо сделать надрез вдоль спинки. Через него удалить кишку.
А сами креветки очистить от хитинового панциря и промыть их.
Морковку нарезаем нетолстыми четверть кружками.
Болгарский перец нарезаем кубиком сопоставимого размера с нарезанной морковью.
4 зубчика чеснока придавливаем плоской стороной ножа и мелко нарезаем их.
Корень имбиря очищаем от внешней кожуры, сначала нарезаем его тоненькими пластинками, затем пластинки нарезаем полосками, а их мелким кубиком.
Старайтесь измельчить имбирь как можно сильнее.
У лука отрезаем зеленые побеги и нарезаем их кружками.
Ставим вок или глубокую сковороду на сильный огонь.
Добавляем растительное масло и разогреваем его.
Помещаем в вок морковь с болгарским перцем.
100гр размороженного зеленого горошка.
И нарезанный зеленый лук.
Обжариваем всё вместе помешивая на максимальном огне в течении 2 минут и снимаем с огня.
После приготовления овощей снова наливаем в вок растительное масло. И обжариваем в нём креветки.
Добавив к ним немного соли. И свежемолотого перца.
Креветки также, как и овощи обжариваем максимально быстро. 2-3 минуты им будет вполне достаточно.
Как только креветки станут розовыми – они готовы, и мы можем снимать их с огня.
Возвращаем вок на огонь. Добавляем в него масло.
Пока масло разогревается, в глубокую миску вбиваем 2 яйца.
Добавляем немного соли. И перемешиваем всё вместе.
Вливаем яйца в сковороду с маслом.
Обжариваем получившийся омлет помешивая, чтобы он разделился на кусочки.
По времени этот процесс не должен занять у вас больше минуты времени.
Как только яйца схватятся – снимаем их с огня.
Снова ставим вок на огонь.
В этот раз наливаем растительного масла больше чем в предыдущие, чтобы оно полностью покрывало дно тонким слоем.
Помещаем в масло нарезанные ранее чеснок с имбирём.
Добавляем 4 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. рыбного соуса и 2 ст.л. кунжутного масла.
Перемешиваем всё вместе.
Приготовьтесь в этот момент ваша кухня наполнится потрясающими ароматами паназиатской кухни!
В ароматное масло выкладываем отваренный в самом начале рецепта рис.
Жарим его помешивая в течении 3-4 минут.
За это время рис охотно впитает в себя всё масло.
Когда это произойдёт и рис окрасится в бурый цвет, пришло время добавить к нему обжаренные овощи, креветки и яйца. Перемешиваем всё вместе.
Обжариваем ингредиенты около минуты времени и снимаем их с огня, раскладываем по тарелкам и подаём к столу.
Кушать подано!
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