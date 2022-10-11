Готовим рис с овощами и креветками по-тайски

Ингредиенты

креветки – 500 гр.

рис длиннозерный – 300 гр.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

зелёный горошек – 100 гр.

яйца – 2 шт.

зеленый лук – 5 шт.

чеснок - 4 зуб.

имбирь – 20 гр.

соевый соус – 4 ст.л.

рыбный соус – 2 ст.л.

кунжутное масло – 2 ст.л.

вода – 330 мл.

растительное масло

свежемолотый перец

соль

Рецепт приготовления

Первым делом берём 300 гр риса и тщательно промываем его.

В отваривании риса секретов особых нет.

Заливаем его водой в пропорции на 100% риса 110% воды.

Ставим на средний огонь. И добавляем соль.

Как только вода закипит оставляем рис вариться под крышкой на минимальном огне в течении 15 минут.

Затем снимаем кастрюлю с огня и даём рису остыть.

Подготовим креветки. У них необходимо сделать надрез вдоль спинки. Через него удалить кишку.

А сами креветки очистить от хитинового панциря и промыть их.

Морковку нарезаем нетолстыми четверть кружками.

Болгарский перец нарезаем кубиком сопоставимого размера с нарезанной морковью.

4 зубчика чеснока придавливаем плоской стороной ножа и мелко нарезаем их.

Корень имбиря очищаем от внешней кожуры, сначала нарезаем его тоненькими пластинками, затем пластинки нарезаем полосками, а их мелким кубиком.

Старайтесь измельчить имбирь как можно сильнее.

У лука отрезаем зеленые побеги и нарезаем их кружками.

Ставим вок или глубокую сковороду на сильный огонь.

Добавляем растительное масло и разогреваем его.

Помещаем в вок морковь с болгарским перцем.

100гр размороженного зеленого горошка.

И нарезанный зеленый лук.

Обжариваем всё вместе помешивая на максимальном огне в течении 2 минут и снимаем с огня.

После приготовления овощей снова наливаем в вок растительное масло. И обжариваем в нём креветки.

Добавив к ним немного соли. И свежемолотого перца.

Креветки также, как и овощи обжариваем максимально быстро. 2-3 минуты им будет вполне достаточно.

Как только креветки станут розовыми – они готовы, и мы можем снимать их с огня.

Возвращаем вок на огонь. Добавляем в него масло.

Пока масло разогревается, в глубокую миску вбиваем 2 яйца.

Добавляем немного соли. И перемешиваем всё вместе.

Вливаем яйца в сковороду с маслом.

Обжариваем получившийся омлет помешивая, чтобы он разделился на кусочки.

По времени этот процесс не должен занять у вас больше минуты времени.

Как только яйца схватятся – снимаем их с огня.

Снова ставим вок на огонь.

В этот раз наливаем растительного масла больше чем в предыдущие, чтобы оно полностью покрывало дно тонким слоем.

Помещаем в масло нарезанные ранее чеснок с имбирём.

Добавляем 4 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. рыбного соуса и 2 ст.л. кунжутного масла.

Перемешиваем всё вместе.

Приготовьтесь в этот момент ваша кухня наполнится потрясающими ароматами паназиатской кухни!

В ароматное масло выкладываем отваренный в самом начале рецепта рис.

Жарим его помешивая в течении 3-4 минут.

За это время рис охотно впитает в себя всё масло.

Когда это произойдёт и рис окрасится в бурый цвет, пришло время добавить к нему обжаренные овощи, креветки и яйца. Перемешиваем всё вместе.

Обжариваем ингредиенты около минуты времени и снимаем их с огня, раскладываем по тарелкам и подаём к столу.

Кушать подано!