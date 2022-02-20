Рецепт блинного торта «Сластена»

Ингредиенты
- тесто на блинчики:
- мука пшеничная - 100 г.
- крахмал кукурузный - 50 г.
- куриные яйца - 2 шт.
- молоко - 200 мл.
- соль - 1 щеп.
- растительное масло - 100 мл.
- грецкие орехи - 75 г.
- для крема:
- творог жирный - 250 г.
- молоко - 50 мл.
- сахар - 100 г.
- бананы (или любой другой фрукт, или ягоды) - 2 шт.
- для украшения:
- песочное печенье или орехи
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовьте все ингредиенты.
Замешайте тесто на блины и выпекайте на сковороде.
Приготовьте нежную творожную массу для крема.
Подготовьте фрукты или ягоды.
Соберите торт слой за слоем.
Подавайте к столу. Кушать подано!
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