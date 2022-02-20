Рецепт блинного торта «Сластена»

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Замешайте тесто на блины и выпекайте на сковороде.

Приготовьте нежную творожную массу для крема.

Подготовьте фрукты или ягоды.

Соберите торт слой за слоем.

Подавайте к столу. Кушать подано!