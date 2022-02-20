Четыре вкуса

307 502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рецепт блинного торта «Сластена»

Фото к рецепту: Блинный торт "сластёна"

Ингредиенты

  • тесто на блинчики:
  • мука пшеничная - 100 г.
  • крахмал кукурузный - 50 г.
  • куриные яйца - 2 шт.
  • молоко - 200 мл.
  • соль - 1 щеп.
  • растительное масло - 100 мл.
  • грецкие орехи - 75 г.
  • для крема:
  • творог жирный - 250 г.
  • молоко - 50 мл.
  • сахар - 100 г.
  • бананы (или любой другой фрукт, или ягоды) - 2 шт.
  • для украшения:
  • песочное печенье или орехи

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты.

Замешайте тесто на блины и выпекайте на сковороде.

Приготовьте нежную творожную массу для крема.

Подготовьте фрукты или ягоды.

Соберите торт слой за слоем.

Подавайте к столу. Кушать подано!

Видео

Ссылка на первоисточник
обедрецептытортыприготовлениезавтракдесертыужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх