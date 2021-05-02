Ингредиенты
- спагетти - 200 г.
- бекон - 150 г.
- сливки 20% - 150 мл.
- сыр пармезан - 50 г.
- яичный желток - 3 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- масло растительное - для жарки
- соль
- перец чёрный
рецепт приготовления
Подготавливаем все ингредиенты.
150 грамм бекона нарезаем соломкой.
3 зубчика чеснока мелко нарезаем или измельчаем через пресс
50 грамм Пармезана натираем на мелкой терке.
В глубокую тарелку или миску выкладываем 3 яичных желтка.
Солим, перчим и хорошо взбиваем.
Добавляем 150 мл сливок , тёртый сыр и снова тщательно перемешиваем.
На сковороде разогреваем немного растительного масла и на нём слегка обжариваем чеснок.
Добавляем ароматный бекон и довольно быстро обжариваем его на среднем огне, помешивая, до прозрачности жира и зарумянивания кусочков. Следите, чтобы не сгорел!.
А теперь пора сварить пасту (конечно, из твердых сортов пшеницы). В кипящую воду добавляем 15 граммов соли. Затем 200 граммов спагетти берем в обе руки и скручиваем их по спирали. В таком виде вертикально опускаем пасту в кипящую воду: получается своеобразный веер. Именно благодаря такому приему спагетти равномерно опускаются в воду и при варке не слипаются.
После повторного закипания воды варим пасту ровно столько времени, сколько указано на упаковке.Готовые спагетти откидываем на сито, чтобы стекла вода.
Все еще очень горячую пасту перекладываем в сковороду с ароматным жареным беконом.
Добавляем яично-сырный соус и аккуратно все перемешиваем.
Паста Карбонара готова - подаем ее сразу же после приготовления. Не переживайте из-за сырых яичных желтков в составе соуса: за счет высокой температуры спагетти они моментально дойдут до готовности.
По желанию посыпаем тертым Пармезаном и наслаждаемся.
Свежие комментарии