рецепт приготовления

Подготавливаем все ингредиенты.

150 грамм бекона нарезаем соломкой.

3 зубчика чеснока мелко нарезаем или измельчаем через пресс

50 грамм Пармезана натираем на мелкой терке.

В глубокую тарелку или миску выкладываем 3 яичных желтка.

Солим, перчим и хорошо взбиваем.

Добавляем 150 мл сливок , тёртый сыр и снова тщательно перемешиваем.

На сковороде разогреваем немного растительного масла и на нём слегка обжариваем чеснок.

Добавляем ароматный бекон и довольно быстро обжариваем его на среднем огне, помешивая, до прозрачности жира и зарумянивания кусочков. Следите, чтобы не сгорел!.

А теперь пора сварить пасту (конечно, из твердых сортов пшеницы). В кипящую воду добавляем 15 граммов соли. Затем 200 граммов спагетти берем в обе руки и скручиваем их по спирали. В таком виде вертикально опускаем пасту в кипящую воду: получается своеобразный веер. Именно благодаря такому приему спагетти равномерно опускаются в воду и при варке не слипаются.

После повторного закипания воды варим пасту ровно столько времени, сколько указано на упаковке.

Готовые спагетти откидываем на сито, чтобы стекла вода.

Все еще очень горячую пасту перекладываем в сковороду с ароматным жареным беконом.

Добавляем яично-сырный соус и аккуратно все перемешиваем.

Паста Карбонара готова - подаем ее сразу же после приготовления. Не переживайте из-за сырых яичных желтков в составе соуса: за счет высокой температуры спагетти они моментально дойдут до готовности.

По желанию посыпаем тертым Пармезаном и наслаждаемся.