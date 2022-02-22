Слоеный пирог с сыром и колбасой

Ингредиенты
слоеное тесто - 1 пласт (250 гр. )
колбаса - 200 гр.
сыр - 200 гр.
томатный соус - 100 мл.
шампиньоны консервированные - 100 гр.
прованские травы
желток
рецепт приготовления
Колбасу нарежьте, сыр натрите.
Тесто раскатайте в прямоугольник и выложите в форму для выпечки.
Выложите половину колбасы и сыра, полейте томатным соусом, добавьте грибы и посыпьте прованскими травами.
Закройте начинку одним краем теста.
Повторите слои и закройте начинку вторым краем теста.
Ножницами сделайте несколько разрезов.
Пирог смажьте желтком.
Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Кушать подано!
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