Слоеный пирог с сыром и колбасой

слоеное тесто - 1 пласт (250 гр. )

колбаса - 200 гр.

сыр - 200 гр.

томатный соус - 100 мл.

шампиньоны консервированные - 100 гр.

прованские травы

желток

рецепт приготовления

Колбасу нарежьте, сыр натрите.

Тесто раскатайте в прямоугольник и выложите в форму для выпечки.

Выложите половину колбасы и сыра, полейте томатным соусом, добавьте грибы и посыпьте прованскими травами.

Закройте начинку одним краем теста.

Повторите слои и закройте начинку вторым краем теста.

Ножницами сделайте несколько разрезов.

Пирог смажьте желтком.

Выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Кушать подано!