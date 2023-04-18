Четыре вкуса

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Готовим нежный суп-пюре из курицы

Фото к рецепту: Куриный суп-пюре

Ингредиенты

  • вода – 2 л
  • курица – 1 шт
  • морковь – 100 г
  • репчатый лук – 80 г
  • молоко – 300 мл
  • куриное яйцо – 2 шт
  • сливочное масло – 40 г
  • мука – 80 г
  • соль – 10 г
  • для подачи:
  • белый хлеб - 300 г
  • укроп, петрушка

Рецепт приготовления

Разделать курицу. На основе скелета сварить бульон без соли и специй в 2 литрах воды (30 минут после закипания, на слабом огне). В кипящий бульон добавить куриные грудки, пару кружочков лука и моркови, подпечённых на сухой сковороде, соль и варить до готовности (40-50 минут после закипания, на слабом огне).

Бульон процедить.

На сливочном масле обжарить мелко нарезанные лук и морковь.

Измельчить в блендере отваренные грудки с обжаренными овощами, добавив немного бульона. Переложить в бульон.

Прогреть муку на сухой сковороде, развести молоком. Добавить мучную смесь в суп. Перемешать.

Когда суп перестанет кипеть, взбить вилкой 2 яйца и заправить суп.

Подавать с гренками, зеленью и сливочным маслом.

Кушать подано!

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