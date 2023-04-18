Готовим нежный суп-пюре из курицы

Ингредиенты
- вода – 2 л
- курица – 1 шт
- морковь – 100 г
- репчатый лук – 80 г
- молоко – 300 мл
- куриное яйцо – 2 шт
- сливочное масло – 40 г
- мука – 80 г
- соль – 10 г
- для подачи:
- белый хлеб - 300 г
- укроп, петрушка
Рецепт приготовления
Разделать курицу. На основе скелета сварить бульон без соли и специй в 2 литрах воды (30 минут после закипания, на слабом огне). В кипящий бульон добавить куриные грудки, пару кружочков лука и моркови, подпечённых на сухой сковороде, соль и варить до готовности (40-50 минут после закипания, на слабом огне).
Бульон процедить.
На сливочном масле обжарить мелко нарезанные лук и морковь.
Измельчить в блендере отваренные грудки с обжаренными овощами, добавив немного бульона. Переложить в бульон.
Прогреть муку на сухой сковороде, развести молоком. Добавить мучную смесь в суп. Перемешать.
Когда суп перестанет кипеть, взбить вилкой 2 яйца и заправить суп.
Подавать с гренками, зеленью и сливочным маслом.
Кушать подано!
Свежие комментарии