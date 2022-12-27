Рецепт мяса в горчично-апельсиновом соусе с картофелем

мясо свинина – 1 кг

картофель молодой – 500 гр.

масло растительное – 70-100 мл.

мёд – 1 ст.л.

сок апельсиновый – 100 мл.

вустерширский соус или соевый – 50 мл.

имбирь сушеный – 2 ч.л.

горчица – 1 ст.л.

паприка – 1 ст.л.

перец чёрный дроблёный – ½ ч.л.

чеснок – 2 головки

соль

Подготовить все ингредиенты.

Чеснок очистить и пропустить через пресс.

СОУС:

В апельсиновый сок, добавить перемешивая мёд, вустерский соус, горчицу, паприку, перец черный, сушеный или свежий чеснок, пропущенный через пресс.

Хорошо перемешать и оставить на 7-10 минут.

Мясо нашпиговать половиной чеснока, обмокать соусом и обернуть шпагатом или формовочной сеткой для придания ровной формы после запекания.

Замариновать мясо в соусе в форме для запекания, укрыв пленкой в течении 2 –8 часов.

Отправить мясо на противне под фольгой в разогретую духовку при 200С на время от 60 минут.

Ориентируйтесь по своей духовке.

Снять фольгу и продолжить запекать ещё 5-8 минут.

ГАРНИР:

В разогретое растительное масло положить разрезанную поперёк головку чеснока срезом в масло.

При появлении яркого аромата чеснока всыпать в ёмкость с маслом нарезанный картофель.

Через 5-7 минут чеснок удалить и вернуть обратно к картофелю за 5 минут до готовности, предварительно извлеченный из чесночной шелухи.

По готовности слить масло и всыпать по вкусу крупную соль и мелко нарезанный укроп.

Гарнир готов.

В блюдо с картофелем положить пару кусков мяса, полив его соусом, оставшимся после запекания, пропустив его через сито.

Кушать подано!