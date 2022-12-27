Рецепт мяса в горчично-апельсиновом соусе с картофелем

Ингредиенты
мясо свинина – 1 кг
картофель молодой – 500 гр.
масло растительное – 70-100 мл.
мёд – 1 ст.л.
сок апельсиновый – 100 мл.
вустерширский соус или соевый – 50 мл.
имбирь сушеный – 2 ч.л.
горчица – 1 ст.л.
паприка – 1 ст.л.
перец чёрный дроблёный – ½ ч.л.
чеснок – 2 головки
соль
Рецепт приготовления
Чеснок очистить и пропустить через пресс.
СОУС:
В апельсиновый сок, добавить перемешивая мёд, вустерский соус, горчицу, паприку, перец черный, сушеный или свежий чеснок, пропущенный через пресс.
Хорошо перемешать и оставить на 7-10 минут.
Мясо нашпиговать половиной чеснока, обмокать соусом и обернуть шпагатом или формовочной сеткой для придания ровной формы после запекания.
Замариновать мясо в соусе в форме для запекания, укрыв пленкой в течении 2 –8 часов.
Отправить мясо на противне под фольгой в разогретую духовку при 200С на время от 60 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке.
Снять фольгу и продолжить запекать ещё 5-8 минут.
ГАРНИР:
В разогретое растительное масло положить разрезанную поперёк головку чеснока срезом в масло.
При появлении яркого аромата чеснока всыпать в ёмкость с маслом нарезанный картофель.
Через 5-7 минут чеснок удалить и вернуть обратно к картофелю за 5 минут до готовности, предварительно извлеченный из чесночной шелухи.
По готовности слить масло и всыпать по вкусу крупную соль и мелко нарезанный укроп.
Гарнир готов.
В блюдо с картофелем положить пару кусков мяса, полив его соусом, оставшимся после запекания, пропустив его через сито.
Кушать подано!
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