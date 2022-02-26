Рецепт рулета из лаваша

Ингредиенты
лаваш - 1 шт.
филе куриного бедра - 300 гр.
творожный сыр - 140 гр.
твердый сыр - 100 гр.
помидор - 1 шт.
сливки 10% - 2 ст.л.
сметана - 2 ст.л.
зелень
чесночные хлопья - 1 ч.л.
соль - 0.5 ч.л.
паприка молотая - 1 ч.л.
перец черный молотый
желток
Рецепт приготовления
1. Филе мелко нарежьте и обжарьте в течение 8-10 минут
2. Добавьте соль, паприку и перец.
Готовьте еще 2 минуты
3. Сыр натрите на крупной терке, мелко нарежьте помидор и нашинкуйте зелень
4. В отдельной миске смешайте творожный сыр, курицу, 70 гр. твердого сыра, помидор, зелень, чесночные хлопья и сливки
5. Разложите лаваш и край смажьте сметаной
6. На сметану выложите оставшийся сыр, сверху распределите начинку
7. Начинку плотно заверните в лаваш
8. Рулет смажьте желтком
9. Запекайте 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке
Кушщать подано!
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