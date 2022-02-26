Четыре вкуса

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Рецепт рулета из лаваша

Фото к рецепту: Хрустящий рулет из лаваша

Ингредиенты

лаваш - 1 шт.

филе куриного бедра - 300 гр.

творожный сыр - 140 гр.

твердый сыр - 100 гр.

помидор - 1 шт.

сливки 10% - 2 ст.л.

сметана - 2 ст.л.

зелень

чесночные хлопья - 1 ч.л.

соль - 0.5 ч.л.

паприка молотая - 1 ч.л.

перец черный молотый

желток

Рецепт приготовления

1. Филе мелко нарежьте и обжарьте в течение 8-10 минут

2. Добавьте соль, паприку и перец.

Готовьте еще 2 минуты

3. Сыр натрите на крупной терке, мелко нарежьте помидор и нашинкуйте зелень

4. В отдельной миске смешайте творожный сыр, курицу, 70 гр. твердого сыра, помидор, зелень, чесночные хлопья и сливки

5. Разложите лаваш и край смажьте сметаной

6. На сметану выложите оставшийся сыр, сверху распределите начинку

7. Начинку плотно заверните в лаваш

8. Рулет смажьте желтком

9. Запекайте 10 минут в разогретой до 180 градусов духовке

Кушщать подано!

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