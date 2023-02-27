Вкусные вареники с маком и творогом

тесто:

мука - 500 гр.

кипяток - 250 гр.

растительное масло - 4 ст.л.

щепотка соли

щепотка сахара

начинка:

творог - 450 гр.

яйцо - 1 шт.

сахар - 3 ст.л.

мак - 1 ч.л.

сливочное масло - 70 гр.

для присыпки и подачи:

цедра лимона - 1 ч.л.

мак

сметана

Для теста: в просеянную муку влить кипяток, растительное масло, добавить щепотку сахара и соли, замесить тесто.

Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.

Для начинки: в творог добавить яйцо, сахар, мак, все перемешать.

Тесто разделить на 2 части, одну часть раскатать, с помощью чашки сформировать заготовки для вареников, наполнить каждую заготовку начинкой и защепить.

У меня получилось 25 вареников с творогом, со второй части теста я сделала вареники с картофелем и капустой.

Варить в подсоленной воде около 1 минуты после закипания воды, помешивая ложкой, чтобы вареники не пристали ко дну кастрюли.

Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, присыпать сверху маком и цедрой лимона.

Подавать со сметаной.

Кушать подано!