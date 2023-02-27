Вкусные вареники с маком и творогом

Ингредиенты
тесто:
мука - 500 гр.
кипяток - 250 гр.
растительное масло - 4 ст.л.
щепотка соли
щепотка сахара
начинка:
творог - 450 гр.
яйцо - 1 шт.
сахар - 3 ст.л.
мак - 1 ч.л.
сливочное масло - 70 гр.
для присыпки и подачи:
цедра лимона - 1 ч.л.
мак
сметана
Рецепт приготовления
Для теста: в просеянную муку влить кипяток, растительное масло, добавить щепотку сахара и соли, замесить тесто.
Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут.
Для начинки: в творог добавить яйцо, сахар, мак, все перемешать.
Тесто разделить на 2 части, одну часть раскатать, с помощью чашки сформировать заготовки для вареников, наполнить каждую заготовку начинкой и защепить.
У меня получилось 25 вареников с творогом, со второй части теста я сделала вареники с картофелем и капустой.
Варить в подсоленной воде около 1 минуты после закипания воды, помешивая ложкой, чтобы вареники не пристали ко дну кастрюли.
Готовые вареники полить растопленным сливочным маслом, присыпать сверху маком и цедрой лимона.
Подавать со сметаной.
Кушать подано!
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