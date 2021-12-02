Вкусные канапе на сырном печенье

Ингредиенты
сливочное масло - 40 гр.
сыр - 100 гр.
щепотка соли
прованские травы - 1/4 ч.л.
перец чили
сухой чеснок - 1/4 ч.л.
мука - 100 гр.
молоко - 1,5 ст.л.
творожный сыр
красная рыба
зелень
кунжут по желанию
Рецепт приготовления
Масло комнатной температуры кладем в чашу, добавляем натертый сыр.
Вымешиваем.
Добавляем муку, соль и специи.
Замешиваем тесто, постепенно добавляя молоко для получения нужной консистенции.
Тесто не должно получится слишком тугим.
Раскатываем тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной около 7-10 мм.
Нарезаем на квадратики или прямоугольники "на один укус".
Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.
На остывшее печенье отсаживаем из кондитерского мешка сливочный сыр и кладем тонкие ломтики рыбы.
По желанию украсьте кунжутом и зеленью.
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