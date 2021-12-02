Вкусные канапе на сырном печенье

сливочное масло - 40 гр.

сыр - 100 гр.

щепотка соли

прованские травы - 1/4 ч.л.

перец чили

сухой чеснок - 1/4 ч.л.

мука - 100 гр.

молоко - 1,5 ст.л.

творожный сыр

красная рыба

зелень

кунжут по желанию

Рецепт приготовления

Масло комнатной температуры кладем в чашу, добавляем натертый сыр.

Вымешиваем.

Добавляем муку, соль и специи.

Замешиваем тесто, постепенно добавляя молоко для получения нужной консистенции.

Тесто не должно получится слишком тугим.

Раскатываем тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной около 7-10 мм.

Нарезаем на квадратики или прямоугольники "на один укус".

Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке в течение 12-15 минут.

На остывшее печенье отсаживаем из кондитерского мешка сливочный сыр и кладем тонкие ломтики рыбы.

По желанию украсьте кунжутом и зеленью.