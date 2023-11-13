Рецепт вкусных горячих бутербродов

Ингредиенты
колбаса 200 г
сыр 100 г
болгарский перец 1 шт.
помидор 1 шт.
хлеб для тостов
зелень
майонез 2-3 ст.л.
Рецепт приготовления
Небольшими кубиками нарезаем колбасу.
Также кубиками нарезаем сыр, болгарский перец и помидор.
В глубокой чаше к колбасе добавляем все подготовленные ранее ингредиенты, зелень и майонез.
Все хорошо перемешиваем и выкладываем на хлеб для тостов.
Сверху посыпаем тёртым сыром и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.
Получается очень вкусно!
Отличная идея для завтрака или перекуса. сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить!
Кушать подано!
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