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Четыре вкуса

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Рецепт вкусных горячих бутербродов

Фото к рецепту: Горячие бутерброды

Ингредиенты

колбаса 200 г

сыр 100 г

болгарский перец 1 шт.

помидор 1 шт.

хлеб для тостов

зелень

майонез 2-3 ст.л.

Рецепт приготовления

Небольшими кубиками нарезаем колбасу.

Также кубиками нарезаем сыр, болгарский перец и помидор.

В глубокой чаше к колбасе добавляем все подготовленные ранее ингредиенты, зелень и майонез.

Все хорошо перемешиваем и выкладываем на хлеб для тостов.

Сверху посыпаем тёртым сыром и отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.

Получается очень вкусно!

Отличная идея для завтрака или перекуса. сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить!

Кушать подано!

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