Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром

Ингредиенты
- 6 яиц
- соль
- сливочное или растительное масло для жарки блинчиков
- 100 гр. сливочного сыра филадельфия или другого подобного
- 6 листьев салата
- 1 баночка шпрот
Рецепт приготовления
Яйца по одному слегка взбейте венчиком, яичную смесь посолите и пожарьте на сливочном масле тонкие блинчики.
Каждый блинчик тонко смажьте сливочным сыром, сверху выложите салатный лист, на него начинку. У меня это шпроты. В принципе начинка может быть любая, на ваш вкус и наличие продуктов. Например: сыр, ветчина, тунец в собственном соку, семга, камамбер... все что вашей фантазии будет угодно.
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