Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром

Рецепт приготовления

Яйца по одному слегка взбейте венчиком, яичную смесь посолите и пожарьте на сливочном масле тонкие блинчики.

Каждый блинчик тонко смажьте сливочным сыром, сверху выложите салатный лист, на него начинку. У меня это шпроты. В принципе начинка может быть любая, на ваш вкус и наличие продуктов. Например: сыр, ветчина, тунец в собственном соку, семга, камамбер... все что вашей фантазии будет угодно.