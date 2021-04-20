Четыре вкуса

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Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром

Фото к рецепту: Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром

Ингредиенты

  • 6 яиц
  • соль
  • сливочное или растительное масло для жарки блинчиков
  • 100 гр. сливочного сыра филадельфия или другого подобного
  • 6 листьев салата
  • 1 баночка шпрот

Рецепт приготовления

Яйца по одному слегка взбейте венчиком, яичную смесь посолите и пожарьте на сливочном масле тонкие блинчики.

Каждый блинчик тонко смажьте сливочным сыром, сверху выложите салатный лист, на него начинку. У меня это шпроты. В принципе начинка может быть любая, на ваш вкус и наличие продуктов. Например: сыр, ветчина, тунец в собственном соку, семга, камамбер...  все что вашей фантазии будет угодно.

Фото рецепта

Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром: фото шаг 1Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром: фото шаг 2Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром: фото шаг 3Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром: фото шаг 4Яичные блинчики со шпротами и сливочным сыром: фото шаг 5
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