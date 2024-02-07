Очень вкусный апельсиновый десерт

основа:

апельсиновый сок - 400 мл

сахар - 30 г

крахмал кукурузный - 40 г

масло сливочное - 30 г

цедра 1го апельсина.

крем:

сливки (30%) - 200 мл.

шоколад - 60 г

присыпка:

апельсин - 0.5 шт.

киви - 1 шт.

кокосовая стружка - 2 ст.л.

стружка шоколадная - 2 ст.л.

орех грецкий (измельченный) - 50 г

Для основы: из общего объема сока, а у меня 400 мл, я отливаю 300 мл в кастрюлю, добавляю сюда цедру одного апельсина и буду эту массу доводить до кипения.

В оставшиеся 100 мл сока я добавляю сахар, крахмал и хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков.

Затем смесь с цедрой довожу до кипения (помешивая) и вливаю туба крахмальную смесь.

При непрерывном помешивании на среднем огне, довожу смесь до кипения, когда начнут появляться первые пузырьки, провариваю 30 сек. и снимаю с огня, добавляю холодное сливочное масло и перемешиваю.

Эту массу разливаю в порционные пиалы и отправляю в холодильник на 1 час.

Для крема: сливки довожу до кипения, добавляю шоколад, хорошо размешиваю до полного растворения шоколада и отправляю в холодильник на 1 час.

Достаю из холодильника, взбиваю эту массу миксером до густого состояния.

Помещаю крем в кондитерский мешок.

Десерт достала из холодильника, украшаю десерт шоколадным кремом (любой насадкой).

Украшаю сверху десерт нарезанными дольками апельсина, киви, присыпаю кокосовой и шоколадной стружкой, а также измельченными грецкими орехами.

Кушать подано!