Очень вкусный апельсиновый десерт

Ингредиенты
основа:
апельсиновый сок - 400 мл
сахар - 30 г
крахмал кукурузный - 40 г
масло сливочное - 30 г
цедра 1го апельсина.
крем:
сливки (30%) - 200 мл.
шоколад - 60 г
присыпка:
апельсин - 0.5 шт.
киви - 1 шт.
кокосовая стружка - 2 ст.л.
стружка шоколадная - 2 ст.л.
орех грецкий (измельченный) - 50 г
Рецепт приготовления
Для основы: из общего объема сока, а у меня 400 мл, я отливаю 300 мл в кастрюлю, добавляю сюда цедру одного апельсина и буду эту массу доводить до кипения.
В оставшиеся 100 мл сока я добавляю сахар, крахмал и хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков.
Затем смесь с цедрой довожу до кипения (помешивая) и вливаю туба крахмальную смесь.
При непрерывном помешивании на среднем огне, довожу смесь до кипения, когда начнут появляться первые пузырьки, провариваю 30 сек. и снимаю с огня, добавляю холодное сливочное масло и перемешиваю.
Эту массу разливаю в порционные пиалы и отправляю в холодильник на 1 час.
Для крема: сливки довожу до кипения, добавляю шоколад, хорошо размешиваю до полного растворения шоколада и отправляю в холодильник на 1 час.
Достаю из холодильника, взбиваю эту массу миксером до густого состояния.
Помещаю крем в кондитерский мешок.
Десерт достала из холодильника, украшаю десерт шоколадным кремом (любой насадкой).
Украшаю сверху десерт нарезанными дольками апельсина, киви, присыпаю кокосовой и шоколадной стружкой, а также измельченными грецкими орехами.
Кушать подано!
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