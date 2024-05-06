Рецепт трески в сливочном соусе (покажем, как готовить)

Ингредиенты
на форму 35х27 см:
филе трески – 2,2 кг
чёрный перец
соль – 10 г
заливка:
сливки (более 20%) – 200 г
сливочное масло – 50 г
репчатый лук – 1 шт. (150 г)
зернистая горчица (дижонская) – 1 ст.л.
соль – 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
Подготавливаем треску.
Филе трески моем, проверяем на наличие костей (если есть, то убираем).
Нарезаем на порционные куски, отжимаем рыбу, чтоб избавится от лишней влаги и выкладываем в глубокую форму для запекания.
Добавляем соль и чёрный молотый перец.
Готовим заливку.
Наливаем сливки в сотейник, добавляем сливочное масло, мелко нарезанный лук и зернистую горчицу.
Ставим на плиту и прогреваем до растворения сливочного масла.
Готовим треску.
Готовую заливку распределяем по треске и сразу отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, нагрев верх-низ. Готовим 30 минут на этой температуре, затем переключаем на 150 градусов и готовим ещё 20 минут.
Такая рыбка хороша как в горячем, так и в холодном виде.
На гарнир подойдут любые крупы, макаронные изделия, но лучше всего картофельное пюре и свежие овощи.
Кушать подано!
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