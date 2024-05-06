Рецепт трески в сливочном соусе (покажем, как готовить)

на форму 35х27 см:

филе трески – 2,2 кг

чёрный перец

соль – 10 г

заливка:

сливки (более 20%) – 200 г

сливочное масло – 50 г

репчатый лук – 1 шт. (150 г)

зернистая горчица (дижонская) – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Подготавливаем треску.

Филе трески моем, проверяем на наличие костей (если есть, то убираем).

Нарезаем на порционные куски, отжимаем рыбу, чтоб избавится от лишней влаги и выкладываем в глубокую форму для запекания.

Добавляем соль и чёрный молотый перец.

Готовим заливку.

Наливаем сливки в сотейник, добавляем сливочное масло, мелко нарезанный лук и зернистую горчицу.

Ставим на плиту и прогреваем до растворения сливочного масла.

Готовим треску.

Готовую заливку распределяем по треске и сразу отправляем в разогретую до 200 градусов духовку, нагрев верх-низ. Готовим 30 минут на этой температуре, затем переключаем на 150 градусов и готовим ещё 20 минут.

Такая рыбка хороша как в горячем, так и в холодном виде.

На гарнир подойдут любые крупы, макаронные изделия, но лучше всего картофельное пюре и свежие овощи.

Кушать подано!