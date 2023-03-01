Готовим вкусную творожную запеканку без муки и манки

Ингредиенты
- творог 5% – 540 гр
- сметана 20 % - 120 гр
- яйцо – 3 шт
- крахмал кукурузный – 45 гр
- сахар – 70 гр
- ванильный сахар – 8 гр
- соль - щепотка
- ягоды
Рецепт приготовления
1. В миске смешать все ингредиенты и пробить блендером до однородности.
2. Вылить творожную массу в форму, застеленную бумагой для выпечки;
3. Сверху равномерно разложить ягоды;
4. Выпекать при 170°С, режим «верх-низ», примерно 45-50 минут.
Кушать подано!
Важно тщательно отнестись к выбору творога. Некачественный продукт может испортить готовое блюдо, так как напрямую влияет на консистенцию, вкус и конечный результат. Чем жирнее будет творог, тем вкуснее получится запеканка;
Не рекомендую заменять кукурузный крахмал на картофельный, запеканка будет иметь не очень приятный вкус.
Запеканку можно подавать как в теплом, так и охлажденном виде, но особенно вкусная она на следующий день, когда постоит в холодильнике - очень напоминает чизкейк!
Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте.
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