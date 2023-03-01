Четыре вкуса

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Готовим вкусную творожную запеканку без муки и манки

Фото к рецепту: Нежная творожная запеканка без муки и манки за 5 минут!

Ингредиенты

  • творог 5% – 540 гр
  • сметана 20 % - 120 гр
  • яйцо – 3 шт
  • крахмал кукурузный – 45 гр
  • сахар – 70 гр
  • ванильный сахар – 8 гр
  • соль - щепотка
  • ягоды

Рецепт приготовления

1. В миске смешать все ингредиенты и пробить блендером до однородности.

2. Вылить творожную массу в форму, застеленную бумагой для выпечки;

3. Сверху равномерно разложить ягоды;

4. Выпекать при 170°С, режим «верх-низ», примерно 45-50 минут.

Кушать подано!

Важно тщательно отнестись к выбору творога. Некачественный продукт может испортить готовое блюдо, так как напрямую влияет на консистенцию, вкус и конечный результат. Чем жирнее будет творог, тем вкуснее получится запеканка;

Не рекомендую заменять кукурузный крахмал на картофельный, запеканка будет иметь не очень приятный вкус.

Запеканку можно подавать как в теплом, так и охлажденном виде, но особенно вкусная она на следующий день, когда постоит в холодильнике - очень напоминает чизкейк!

Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте.

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