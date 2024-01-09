Рецепт торта «Черный лес»

Для приготовления начинки в сотейник выложить свежемороженную вишню, добавить сахар, перемешать.

Поставить на средний огонь, дать сахару полностью растаять, довести вишню до кипения, проварить 15-20 секунд.

Вишню откинуть на дуршлаг, дать остыть.

В сироп добавить 1 ч.л. рома, перемешать и оставить для остывания.

Вишневым сиропом будем пропитывать коржи.

Для бисквита яйца выложить в емкость для взбивания, взбивать миксером, добавив щепотку соли.

Добавить сахар, ванилин, взбивать до пышности.

Аккуратно ввести просеянную муку с разрыхлителем и какао, аккуратно перемешать миксером или ложкой, стараясь сохранить воздушность теста.

Выложить в форму диаметром 22-24 см, дно предварительно выложив пергаментом.

Выпекать бисквит в разогретой до 180 градусов в духовке до готовности (примерно 30 минут).

Готовность проверьте деревянной шпажкой, она полностью должны выходить сухой из середины бисквита.

Вынуть форму с бисквитом из духовки, дать остыть в форме 5 -7 минут.

Освободить бисквит из формы и оставить остывать на решетке.

Готовый бисквит нарезать на 3 коржа.

Для крема к сметане добавить сахар с ванильным сахаром, перемешать и оставить до растворения сахара.

Сливки (холодные) взбить миксером до мягких пиков, добавить сметану с сахаром и продолжать взбивать до уплотнения массы.

Поставить готовый крем в холодильник.

Для сборки теста можно использовать кулинарное кольцо (у меня не было, я собирала в форме). выложить первый корж, пропитать его вишневым сиропом.

Крем выложить в кулинарный мешок, смазать корж кремом и сверху в виде спирали выложить крем.

В промежутке между кремом выложить ягоды вишни.

Сверху выложить второй корж и таким образом полностью собрать торт.

Торт прикрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник для стабилизации.

После стабилизации крем смазать сверху и бока кремом.

Украсить по желанию кремом и вишней.

Шоколад натереть на мелкой терке и обсыпать им бока торта.

Подавать, нарезав на порционные куски.