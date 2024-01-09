Рецепт торта «Черный лес»

Ингредиенты
для бисквита:
яйцо категории с1 - 5 шт.
мука пшеничная -120 г
сахар - 150 г
соль - щепотка
ванилин
разрыхлитель-1/2 ч.л.
какао - 30 г
для начинки:
вишня свежемороженая - 50 г
сахар - 200 г
ром - 1 ч.л.
для крема:
сливки 35% - 500 мл
сметана 30% - 400 г
сахар - 130 г
ванилин
шоколад темный - 50 г
Рецепт приготовления
Для приготовления начинки в сотейник выложить свежемороженную вишню, добавить сахар, перемешать.
Поставить на средний огонь, дать сахару полностью растаять, довести вишню до кипения, проварить 15-20 секунд.
Вишню откинуть на дуршлаг, дать остыть.
В сироп добавить 1 ч.л. рома, перемешать и оставить для остывания.
Вишневым сиропом будем пропитывать коржи.
Для бисквита яйца выложить в емкость для взбивания, взбивать миксером, добавив щепотку соли.
Добавить сахар, ванилин, взбивать до пышности.
Аккуратно ввести просеянную муку с разрыхлителем и какао, аккуратно перемешать миксером или ложкой, стараясь сохранить воздушность теста.
Выложить в форму диаметром 22-24 см, дно предварительно выложив пергаментом.
Выпекать бисквит в разогретой до 180 градусов в духовке до готовности (примерно 30 минут).
Готовность проверьте деревянной шпажкой, она полностью должны выходить сухой из середины бисквита.
Вынуть форму с бисквитом из духовки, дать остыть в форме 5 -7 минут.
Освободить бисквит из формы и оставить остывать на решетке.
Готовый бисквит нарезать на 3 коржа.
Для крема к сметане добавить сахар с ванильным сахаром, перемешать и оставить до растворения сахара.
Сливки (холодные) взбить миксером до мягких пиков, добавить сметану с сахаром и продолжать взбивать до уплотнения массы.
Поставить готовый крем в холодильник.
Для сборки теста можно использовать кулинарное кольцо (у меня не было, я собирала в форме). выложить первый корж, пропитать его вишневым сиропом.
Крем выложить в кулинарный мешок, смазать корж кремом и сверху в виде спирали выложить крем.
В промежутке между кремом выложить ягоды вишни.
Сверху выложить второй корж и таким образом полностью собрать торт.
Торт прикрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник для стабилизации.
После стабилизации крем смазать сверху и бока кремом.
Украсить по желанию кремом и вишней.
Шоколад натереть на мелкой терке и обсыпать им бока торта.
Подавать, нарезав на порционные куски.
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