Ароматный соус с зеленью и томатами

Ингредиенты
- помидоры -1 кг
- зелень (петрушка, укроп, кинза) -200 г.
- чеснок - -3-4 зубчика
- острый перец -1/2 шт.
- черный молотый перец-1/4 ч.л.
- кориандр- 1/4 ч.л.
- соль- 15 г.
- сахар- 50 г.
- уксус винный светлый -1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить ингредиенты. Овощи и зелень вымыть, обсушить.
Помидоры очистить, нарезать на дольки, измельчить в чаше блендера. выложить измельченный томаты в кастрюлю, поставить на огонь и варить в течение 20-25 минут.
Зелень нарезать.
Чеснок и острый перец очистить и мелко нарезать. Добавить зелень, острый перец и чеснок к томатной массе.
Добавить кориандр, черный перец, соль, сахар и проварить еще 10 минут. Влить укусу ,проварить еще 5 минут.
Разложить по банкам, закатать стерильными крышками, перевернуть , укутать, оставить до остывания.
Специи и зелень можно выбрать по желанию.
Свежие комментарии