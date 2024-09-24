Ароматный соус с зеленью и томатами

Подготовить ингредиенты. Овощи и зелень вымыть, обсушить.

Помидоры очистить, нарезать на дольки, измельчить в чаше блендера. выложить измельченный томаты в кастрюлю, поставить на огонь и варить в течение 20-25 минут.

Зелень нарезать.

Чеснок и острый перец очистить и мелко нарезать. Добавить зелень, острый перец и чеснок к томатной массе.

Добавить кориандр, черный перец, соль, сахар и проварить еще 10 минут. Влить укусу ,проварить еще 5 минут.

Разложить по банкам, закатать стерильными крышками, перевернуть , укутать, оставить до остывания.

Специи и зелень можно выбрать по желанию.