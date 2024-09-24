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Четыре вкуса

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Ароматный соус с зеленью и томатами

Фото к рецепту: Соус из томатов с зеленью и чесноком

Ингредиенты

  • помидоры -1 кг
  • зелень (петрушка, укроп, кинза) -200 г.
  • чеснок - -3-4 зубчика
  • острый перец -1/2 шт.
  • черный молотый перец-1/4 ч.л.
  • кориандр- 1/4 ч.л.
  • соль- 15 г.
  • сахар- 50 г.
  • уксус винный светлый -1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовить ингредиенты. Овощи и зелень вымыть, обсушить.

Помидоры очистить, нарезать на дольки, измельчить в чаше блендера. выложить измельченный томаты в кастрюлю, поставить на огонь и варить в течение 20-25 минут.

Зелень нарезать.

Чеснок и острый перец очистить и мелко нарезать. Добавить зелень, острый перец и чеснок к томатной массе.

Добавить кориандр, черный перец, соль, сахар и проварить еще 10 минут. Влить укусу ,проварить еще 5 минут.

Разложить по банкам, закатать стерильными крышками, перевернуть , укутать, оставить до остывания.

Специи и зелень можно выбрать по желанию.

Пошаговые фото рецепта

Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 1
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 2
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 3
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 4
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 5
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 6
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 7
Соус из томатов с зеленью и чесноком: шаг 8
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