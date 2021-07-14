Четыре вкуса

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Вкусные ленивые пирожки с фаршем и рисом

Фото к рецепту: Ленивые пирожки с фаршем и рисрм

Ингредиенты

  • кефир - 0,5 литра
  • мука пшеничная - 2,5 ст.
  • яйцо куриное - 1 шт.
  • соль - 1 ч.л.
  • разрыхлитель для теста - 10 гр.
  • сахар - 0,5 ч.л.
  • фарш - 400 гр.
  • рис сырой - 0,5 ст.
  • растительное масло

Рецепт приготовления

1. Рис отварите до полуготовности и остудив его смешайте с подготовленным фаршем (у меня куриный фарш). Хорошо перемешайте эти продукты до однородной массы.

2. В миску налейте кефир и добавьте в него куриное яйцо, сахар и соль. Перемешайте все в миске.

3. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску к кефиру. Размешайте тесто венчиком.

4. В тесто добавьте рис с фаршем и все хорошо перемешайте.

5. Ленивые пирожки жарьте на сковородке с разогретым растительным маслом. Выпекайте на среднем огне буквально по 4-5 минут с каждой стороны.

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