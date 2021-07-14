Вкусные ленивые пирожки с фаршем и рисом

Рецепт приготовления

1. Рис отварите до полуготовности и остудив его смешайте с подготовленным фаршем (у меня куриный фарш). Хорошо перемешайте эти продукты до однородной массы.

2. В миску налейте кефир и добавьте в него куриное яйцо, сахар и соль. Перемешайте все в миске.

3. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску к кефиру. Размешайте тесто венчиком.

4. В тесто добавьте рис с фаршем и все хорошо перемешайте.

5. Ленивые пирожки жарьте на сковородке с разогретым растительным маслом. Выпекайте на среднем огне буквально по 4-5 минут с каждой стороны.