Вкусные ленивые пирожки с фаршем и рисом

Ингредиенты
- кефир - 0,5 литра
- мука пшеничная - 2,5 ст.
- яйцо куриное - 1 шт.
- соль - 1 ч.л.
- разрыхлитель для теста - 10 гр.
- сахар - 0,5 ч.л.
- фарш - 400 гр.
- рис сырой - 0,5 ст.
- растительное масло
Рецепт приготовления
1. Рис отварите до полуготовности и остудив его смешайте с подготовленным фаршем (у меня куриный фарш). Хорошо перемешайте эти продукты до однородной массы.
2. В миску налейте кефир и добавьте в него куриное яйцо, сахар и соль. Перемешайте все в миске.
3. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску к кефиру. Размешайте тесто венчиком.
4. В тесто добавьте рис с фаршем и все хорошо перемешайте.
5. Ленивые пирожки жарьте на сковородке с разогретым растительным маслом. Выпекайте на среднем огне буквально по 4-5 минут с каждой стороны.
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