Красим яйца на Пасху чаем каркаде

Пошаговый рецепт приготовления

Яйца предварительно достаньте из холодильника, дайте им нагреться до комнатной температуры. Моем содой, вытираем все надписи. В кастрюлю высыпьте весь чай каркаде, залейте водой, для достижения различной цветовой гаммы, положите только 4 яйца и поставьте на плиту. После того как вода закипит, ставим минимальный нагрев и варим яйца 10 минут. Нагрев выключите, достаньте из кастрюли 2 яйца и дайте им остыть, остальные 2 яйца оставьте в кастрюле до полного остывания отвара. Из остывшего отвара достаньте яйца, обсушите их и процедите отвар, одновременно в чистой воде сварите оставшиеся 4 яйца до готовности.

В процеженный чай добавьте столовую ложку уксуса. Ложкой достаньте горячие отваренные белые яйца и перенесите их в чайный отвар с уксусом. Для достижения различной цветовой гаммы держите яйца в отваре разное количество времени. Первое яйцо я достала через 20 минут, второе – через 40, третье – через час, а четвертое – через 2 часа. После того, как яйца обсохнут и краска закрепится, для красивого блеска натрите их небольшим количеством растительного масла.