Рецепт куличей на сметане с изюмом и цукатами

Ингредиенты
- опара:
- сыворотка - 500 мл
- сухие дрожжи - 14 г
- сахар - 90 г
- мука - 200 г
- второй подъем:
- сахар - 90 г
- соль - 1.5 ч.л.
- мука - 160 г
- замес теста:
- сахар - 180 г
- мука - 500 г
- растительное масло - 50 мл
- сливочное масло - 200 г
- ванильный сахар - 10 г
- желтки - 3 шт.
- сметана - 50 г
- цедра лимона - 1 ст.
- водка или коньяк - 1.5 ст.л. (у меня был шоколадный коньяк)
- изюм - 150 г
- цукаты - 100 г
Рецепт приготовления
Для опары: в теплую сыворотку добавляем сахар, сухие дрожжи и муку, перемешиваем, миску накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
Как только опара станет пышной и увеличится в объеме в 2 раза, перемешиваем, добавляем сахар, соль и муку, ещё раз перемешиваем, также накрываем пищевой пленкой и оставляем для второго подъема на 30 минут.
Как только масса стала пористая и увеличиться в объеме в 2 раза, перемешиваем ее.
Добавляем сахар, желтки, сметану, растительное масло, цедру лимона и растопленное сливочное масло, перемешиваем все до однородной консистенции.
Сюда добавляем цукаты и любые сухофрукты, у меня изюм, перемешиваем.
Я тесто буду замешивать при помощи миксера, поэтому в дежу миксера просеиваем муку, в центре делаем углубление и вливаем дрожжевую основу, перемешиваем до однородной консистенции.
Миску смазываем растительным маслом, выкладываем в нее тесто, миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте (без сквозняков) на 2 часа.
Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза.
Через 2 часа тесто перемешиваю лопаткой и раскладываю по четырём бумажным формам 110×85.
Формы накрываем кухонным полотенцем или пищевой плёнкой и оставляем на 20 минут.
За это время разогреваем духовку до 180 градусов.
Как только тесто в форме увеличится в объеме 2 раза, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 45 минут, до сухой зубочистки.
Но ориентируйтесь на свою духовку.
Готовые куличи перекладываем на решетку и в формах даем остыть до комнатной температуры.
Покрывать куличи можно любой глазурью, у меня белковая и украшать на свое усмотрение.
Куличи получаются мягкие, пористые и влажные, такие куличи долго остаются мягкими.
Кушать подано!
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