Рецепт куличей на сметане с изюмом и цукатами

Для опары: в теплую сыворотку добавляем сахар, сухие дрожжи и муку, перемешиваем, миску накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Как только опара станет пышной и увеличится в объеме в 2 раза, перемешиваем, добавляем сахар, соль и муку, ещё раз перемешиваем, также накрываем пищевой пленкой и оставляем для второго подъема на 30 минут.

Как только масса стала пористая и увеличиться в объеме в 2 раза, перемешиваем ее.

Добавляем сахар, желтки, сметану, растительное масло, цедру лимона и растопленное сливочное масло, перемешиваем все до однородной консистенции.

Сюда добавляем цукаты и любые сухофрукты, у меня изюм, перемешиваем.

Я тесто буду замешивать при помощи миксера, поэтому в дежу миксера просеиваем муку, в центре делаем углубление и вливаем дрожжевую основу, перемешиваем до однородной консистенции.

Миску смазываем растительным маслом, выкладываем в нее тесто, миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте (без сквозняков) на 2 часа.

Тесто должно увеличиться в объеме минимум в 2 раза.

Через 2 часа тесто перемешиваю лопаткой и раскладываю по четырём бумажным формам 110×85.

Формы накрываем кухонным полотенцем или пищевой плёнкой и оставляем на 20 минут.

За это время разогреваем духовку до 180 градусов.

Как только тесто в форме увеличится в объеме 2 раза, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 45 минут, до сухой зубочистки.

Но ориентируйтесь на свою духовку.

Готовые куличи перекладываем на решетку и в формах даем остыть до комнатной температуры.

Покрывать куличи можно любой глазурью, у меня белковая и украшать на свое усмотрение.

Куличи получаются мягкие, пористые и влажные, такие куличи долго остаются мягкими.



Кушать подано!