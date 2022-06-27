Готовим молочное мороженое

молоко – 600 мл.

– 600 мл. сухое молоко – 50 гр.

молоко – 50 гр. сахар – 110 гр.

крахмал – 20 гр.

– 20 гр. ванильный сахар – 10 гр.

Рецепт приготовления

Смешать сухое молоко, сахар и крахмал

Добавить к сухим ингредиентам немного молока – перемешать

Перелить все оставшееся молоко в кастрюлю с толстым дном

Сюда же добавить молочно-крахмальную смесь – перемешать

Поставить кастрюлю со смесью на огонь – довести до кипения при постоянном помешивания, а затем варить 1-3 минуты

Снять кастрюлю с огня

Добавить в заварную смесь ванильный сахар – перемешать до растворения сахара

Чтобы смесь быстрее остыла – перелить ее в охлажденную емкость

Накрыть заварную основу мороженого пищевой пленкой в контакт – оставить остывать до комнатной температуры

Затем отправить в морозильную камеру

ВАЖНО! Первый 2-3 часа заморозки, будущее мороженное доставать и хорошо перемешивать погружным блендером.

Всего должно получиться, как минимум, 4-6 подходов (то есть, мороженое нужно перемешать не менее 4-6 раз)

Загустевшее мороженое, после последнего перемешивания, по желанию переложить в формы или небольшие контейнеры

По желанию, на этом же этапе, в мороженое можно ввести наполнители (например, перетертую клубнику с сахаром)

Отправить мороженое в холодильник до окончательного застывания