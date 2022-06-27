Готовим молочное мороженое

Ингредиенты
- молоко – 600 мл.
- сухое молоко – 50 гр.
- сахар – 110 гр.
- крахмал – 20 гр.
- ванильный сахар – 10 гр.
Рецепт приготовления
Смешать сухое молоко, сахар и крахмал
Добавить к сухим ингредиентам немного молока – перемешать
Перелить все оставшееся молоко в кастрюлю с толстым дном
Сюда же добавить молочно-крахмальную смесь – перемешать
Поставить кастрюлю со смесью на огонь – довести до кипения при постоянном помешивания, а затем варить 1-3 минуты
Снять кастрюлю с огня
Добавить в заварную смесь ванильный сахар – перемешать до растворения сахара
Чтобы смесь быстрее остыла – перелить ее в охлажденную емкость
Накрыть заварную основу мороженого пищевой пленкой в контакт – оставить остывать до комнатной температуры
Затем отправить в морозильную камеру
ВАЖНО! Первый 2-3 часа заморозки, будущее мороженное доставать и хорошо перемешивать погружным блендером.
Всего должно получиться, как минимум, 4-6 подходов (то есть, мороженое нужно перемешать не менее 4-6 раз)
Загустевшее мороженое, после последнего перемешивания, по желанию переложить в формы или небольшие контейнеры
По желанию, на этом же этапе, в мороженое можно ввести наполнители (например, перетертую клубнику с сахаром)
Отправить мороженое в холодильник до окончательного застывания
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