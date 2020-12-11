Салат «Праздничный»

Половину соленой сельди очистить от костей и удалить шкуру.

Нарезать кубиком и сложить в миску.

Яйца нарезать некрупно и отправить к селедке.

Авокадо разрезать пополам.

Удалить косточку.

Почистить от кожуры.

Нарезать кубиками и отправить в миску.

Красный лук нарезать мелко.

Добавить его к остальным ингредиентам.

Добавить консервированную кукурузу.

Смешать творожный сыр и лимонным соком.

Заправить салат и перемешать.

На мелкой терке натереть сыр.

Формировать салат.

В салатные кольца, примерно до середины, выложить салат и утрамбовать его ложкой.

Поверх салата выложить немного сухариков.

Заполнить кольцо салатом.

Верх салата посыпать сыром.

Снять аккуратно салатные кольца.

Украсить зеленью.

Вкусный салат готов. Приятного аппетита. Как приготовить салат из сельди с авокадо, смотрите в видео. СПАСИБО.