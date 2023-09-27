Рецепт вкусного варенья из слив

1. Для этого варенья отлично подойдут крепкие крупные мясистые сливы. Сливы моем.

2. Разрезаем сливы пополам, удаляем косточки и выкладываем срезом вверх на противень застеленный пекарской бумагой. Сливы должны лежать плотно друг к другу и заполнить весь противень.

3. Посыпаем сливы сахаром. По желанию можно добавить палочку корицы и звездочку бадьяна. Я посыпала сливы коричневым сахаром, он придаст сливам приятный карамельный вкус. И еще, сливовое варенье можно сделать еще вкуснее, если в каждую половинку сливы вложить ядрышко любого ореха (или тыквенную семечку) и затем посыпать сахарным песком.

4. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 30 - 40 (для очень крупных слив) минут. За это время сливы уварятся.

5. Затем необходимо изменить температуру духовки на 50 градусов, включить вентилятор (режим конвекции) и оставить сушиться на ночь. Или сушить варенье при приоткрытой дверце духовки. У меня духовка самая обычная, температуру в 50 градусов не поддерживает, поэтому я через указанное время духовку выключаю, противень со сливами оставляю в духовке до полного остывания. А затем аккуратно лопаточкой перекладываю сливы в электросушилку в поддон для пастилы, выставляю температуру 50 градусов и оставляю сушиться на ночь.

6. Утром у меня были немного подвяленные сливы, в густом тягучем насыщенным сиропе.