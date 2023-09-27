Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного варенья из слив

Фото к рецепту: "сухое" сливовое варенье

Ингредиенты

  • сливы свежие - 1 кг.
  • сахар - 400 гр.
  • звездочка бадьяна
  • палочка корицы

Фото рецепта

Рецепт вкусного варенья из слив
1. Для этого варенья отлично подойдут крепкие крупные мясистые сливы. Сливы моем.
Рецепт вкусного варенья из слив
2. Разрезаем сливы пополам, удаляем косточки и выкладываем срезом вверх на противень застеленный пекарской бумагой. Сливы должны лежать плотно друг к другу и заполнить весь противень.
Рецепт вкусного варенья из слив
3. Посыпаем сливы сахаром. По желанию можно добавить палочку корицы и звездочку бадьяна. Я посыпала сливы коричневым сахаром, он придаст сливам приятный карамельный вкус. И еще, сливовое варенье можно сделать еще вкуснее, если в каждую половинку сливы вложить ядрышко любого ореха (или тыквенную семечку) и затем посыпать сахарным песком.
Рецепт вкусного варенья из слив
4. Отправляем противень в разогретую до 200 градусов духовку на 30 - 40 (для очень крупных слив) минут. За это время сливы уварятся.
Рецепт вкусного варенья из слив
5. Затем необходимо изменить температуру духовки на 50 градусов, включить вентилятор (режим конвекции) и оставить сушиться на ночь. Или сушить варенье при приоткрытой дверце духовки. У меня духовка самая обычная, температуру в 50 градусов не поддерживает, поэтому я через указанное время духовку выключаю, противень со сливами оставляю в духовке до полного остывания. А затем аккуратно лопаточкой перекладываю сливы в электросушилку в поддон для пастилы, выставляю температуру 50 градусов и оставляю сушиться на ночь.
Рецепт вкусного варенья из слив
6. Утром у меня были немного подвяленные сливы, в густом тягучем насыщенным сиропе.
Рецепт вкусного варенья из слив
Кушать подано!
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