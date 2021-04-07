Килька пряного посола домашнего приготовления

Пошаговый рецепт приготовления

1. Для приготовления рассола я в 1 литр воды отправляем молотый кориандр, оба перца горошком, лавровый лист и сахар с солью. Перемешиваем рассол и доводим его на плите до закипания. Кипятим рассол пару минут, снимаем с плиты и даем ему остыть до комнатной температуры.

2. Всю кильку хорошо промываем, отрезаем голову и вычищаем все внутренности.

3. Очищенную кильку выкладываем в посуду подходящего размера. Заливаем рыбу остывшим до комнатной температуры рассолом и накрыв крышкой отправляем посуду с килькой в прохладное место минимум на одни сутки (я поставила кильку солиться в холодильник)

4. Через сутки наша соленая килька пряного посола готова.