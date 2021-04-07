Килька пряного посола домашнего приготовления

Ингредиенты
- килька свежемороженая - 1 кг.
- кориандр молотый - 1 чайная ложка
- перец черный горошком - 15 шт.
- душистый перец горошком - 10 шт.
- лавровый лист - 3 шт.
- соль - 3 столовые ложки
- сахар - 1,5 столовых ложки
- вода питьевая - 1 литр
Пошаговый рецепт приготовления
1. Для приготовления рассола я в 1 литр воды отправляем молотый кориандр, оба перца горошком, лавровый лист и сахар с солью. Перемешиваем рассол и доводим его на плите до закипания. Кипятим рассол пару минут, снимаем с плиты и даем ему остыть до комнатной температуры.
2. Всю кильку хорошо промываем, отрезаем голову и вычищаем все внутренности.
3. Очищенную кильку выкладываем в посуду подходящего размера. Заливаем рыбу остывшим до комнатной температуры рассолом и накрыв крышкой отправляем посуду с килькой в прохладное место минимум на одни сутки (я поставила кильку солиться в холодильник)
4. Через сутки наша соленая килька пряного посола готова.
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