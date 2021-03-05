Корзиночки из рисовых блинчиков с творогом и вишней

Ингредиенты

тесто:

рисовая мука - 60 гр.

молоко - 370 мл.

сахар - 2 ч.

кукурузный крахмал - 2 столовые ложки

соль - 1 щепотка

ванилин - 1 щепотка

масло растительное - 2 столовые ложки

наполнение:

творог - 600 гр. (750)

яйца - 3 шт. (четыре)

сахар - 3 столовые ложки (четыре)

сахарная пудра - 50 гр. (60)

свежая или замороженная вишня (без косточек) - 75 шт. (90)

масло растительное для формочки - 1 ч.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Для теста взбить яйца с сахаром, солью, ванилью. Влить теплое молоко, размешать.

2. Добавить рисовую муку и крахмал, тщательно перемешать венчиком. Дать тесту постоять 10-15 минут. Затем влить растительное масло, перемешать.

3. Смажьте сковороду растительным маслом или кусочком сала. Вылейте на сковороду небольшое количество теста, распределите по сковороде. Сначала выпекайте блин с одной стороны до румяной корочки, затем переверните на другую сторону и обжарьте до румяной корочки. Перед каждым блинчиком хорошо перемешивайте тесто, так как рисовая мука оседает на дно. У меня маленькая чугунная сковорода диаметром 15 см. Получилось 15 блинов.

4. Для начинки разделите яйца на белки и желтки.

5. Творог соединить с желтками и сахаром, перемешать до однородной массы.

6. Взбейте белки до образования пены. Затем добавить сахарную пудру и взбивать до устойчивых пиков.

7. Формы для кексов смазать тонким слоем растительного масла. Выложите рисовые блинчики в каждую форму, сделав по 2 складки и придав форму корзинки. В каждую корзину кладем творожную начинку по 40-50 г. На творог выложить вишню без косточек, по 4-5 штук. В ингредиентах в скобках я указала количество продуктов (творог, яйца, сахар, вишня, сахарная пудра) на 50 г творожной раскладки.

8. Намазать вишню слоем белковой массы.

9. Формы для выпечки выложить на противень и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут, пока безе не подрумянится.

10. Готовые коржи достаньте из духовки и полностью остудите в формах.

11. Осторожно извлеките корзины из форм, используя тонкий нож и силиконовый шпатель. Корзинки с творогом и вишней поставить на блюдо. Украсить каждую корзину сверху вишенками.

12. Приятного аппетита! С Масленицей!