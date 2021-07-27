Томатный суп по-португальски

Рецепт приготовления

Крупным кубиком порежьте лук.

Порубите мелко чеснок.

Обжарьте до золотистости на масле.

Помидоры очистите от кожуры, порежьте кубиком и добавьте к луку.

Добавьте орегано.

Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 40 минут.

После добавьте стакан воды и подавите толкушкой.

Положите соль и перец по вкусу.

В сотейник с водой (1,5 литра) добавьте ложку уксуса.

Когда закипит положите яйцо.

Готовим 1,5-2 минуты.

Достаньте сотейником и положите в тарелку с супом.