Томатный суп по-португальски

Ингредиенты
- помидоры 3 крупные
- лук 1 шт.
- чеснок 2 зубчика
- вода 1 ст.
- орегано
- масло для жарки
- соль
- сахар
- яйца
- уксус винный 1 ст.л.
Рецепт приготовления
Крупным кубиком порежьте лук.
Порубите мелко чеснок.
Обжарьте до золотистости на масле.
Помидоры очистите от кожуры, порежьте кубиком и добавьте к луку.
Добавьте орегано.
Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 40 минут.
После добавьте стакан воды и подавите толкушкой.
Положите соль и перец по вкусу.
В сотейник с водой (1,5 литра) добавьте ложку уксуса.
Когда закипит положите яйцо.
Готовим 1,5-2 минуты.
Достаньте сотейником и положите в тарелку с супом.
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