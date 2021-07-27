Четыре вкуса

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Томатный суп по-португальски

Фото к рецепту: Томатный суп по-португальски

Ингредиенты

  • помидоры 3 крупные
  • лук 1 шт.
  • чеснок 2 зубчика
  • вода 1 ст.
  • орегано
  • масло для жарки
  • соль
  • сахар
  • яйца
  • уксус винный 1 ст.л.

Рецепт приготовления

Крупным кубиком порежьте лук.

Порубите мелко чеснок.

Обжарьте до золотистости на масле.

Помидоры очистите от кожуры, порежьте кубиком и добавьте к луку.

Добавьте орегано.

Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 40 минут.

После добавьте стакан воды и подавите толкушкой.

Положите соль и перец по вкусу.

В сотейник с водой (1,5 литра) добавьте ложку уксуса.

Когда закипит положите яйцо.

Готовим 1,5-2 минуты.

Достаньте сотейником и положите в тарелку с супом.

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