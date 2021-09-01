Готовим суп с сайрой на скорую руку

Рецепт приготовления

Для начала поставьте вариться картофель, пока он варится нарежьте кубиком морковь и мелко лук.

Обжарьте их на сковороде. Когда картофель сварится до полуготовности, добавьте лук и морковь. Так же добавьте столовую ложку риса или манки.

Когда картофель сварился, положите сайру, не забыв её вытащить из банки. Перед добавлением необходимо её немного рамятьь вилкой. Кладём немного зеленого лука, лавровый лист.

Солим и перчим.

Кушать подано!