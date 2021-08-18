Булочки с сосисками «Дружная семейка»

Рецепт приготовления

1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи

2. Перемешайте

3. Добавьте муку и соль

4. Хорошо перемешайте ложкой, соберите ингредиенты в комок, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут

5. Добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто.

Вымешивайте тесто в течение 5-7 минут

6. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до увеличения теста в 2 раза, примерно на 1 час

7. Разделите тесто на 12 кусочков

8. Скатайте шарики и оставьте под пленкой на 20 минут

9. Раскатайте лепешку

10. Заверните края, затем защипните между собой длинные стороны

11. Переверните швом вниз и примните

12. Выложите булочки в форму, накройте пищевой пленкой и оставьте до увеличения в два раза

13. Вложите сосиски, вдавливая их в тесто до дна

14. Тесто смажьте желтком с 1 ст.ложкой воды

15. Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке

16. По желанию полейте кетчупом, сырным соусом и посыпьте зеленью

Приятного аппетита!