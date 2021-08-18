Булочки с сосисками «Дружная семейка»

Ингредиенты
- молоко - 110 мл.
- сливочное масло - 15 гр
- дрожжи - 3 гр.
- соль - 1/3 ч.л
- сахар - 1 ст.л. (без горки)
- мука - 180 гр.
- мини-сосиски - 12 шт
- желток - 1 шт.
- форма 20 20
Рецепт приготовления
1. В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи
2. Перемешайте
3. Добавьте муку и соль
4. Хорошо перемешайте ложкой, соберите ингредиенты в комок, накройте пищевой пленкой и оставьте на 20 минут
5. Добавьте мягкое сливочное масло и замесите тесто.
Вымешивайте тесто в течение 5-7 минут
6. Накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте до увеличения теста в 2 раза, примерно на 1 час
7. Разделите тесто на 12 кусочков
8. Скатайте шарики и оставьте под пленкой на 20 минут
9. Раскатайте лепешку
10. Заверните края, затем защипните между собой длинные стороны
11. Переверните швом вниз и примните
12. Выложите булочки в форму, накройте пищевой пленкой и оставьте до увеличения в два раза
13. Вложите сосиски, вдавливая их в тесто до дна
14. Тесто смажьте желтком с 1 ст.ложкой воды
15. Выпекайте 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке
16. По желанию полейте кетчупом, сырным соусом и посыпьте зеленью
Приятного аппетита!