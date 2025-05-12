Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 713 подписчиков

Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...
  • Юрий Баканов
    🤔Подарок, который ...

Вкусные пироги с овощами и мясным фаршем

Фото к рецепту: Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом

Ингредиенты

  • мука пшеничная — 450 г
  • молоко — 250 мл
  • дрожжи (сухие) — 5 г
  • сахар — 1 ст.л.
  • яйцо куриное (1 белок в тесто, желток на смазку пирогов) — 1 шт.
  • масло растительное — 40 мл
  • масло сливочное (мягкое или сливочный маргарин) — 30 г
  • разрыхлитель теста — 2/3 ч.л.
  • соль (без горки) — 1 ч.л.
  • фарш мясной (говядина+свинина) — 400 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • капуста белокочанная (нарезанная) — 250 г
  • масло растительное — 3 ст.л.
  • приправа — 1 ч.л.
  • специи
  • сметана (20%) — 1 г
  • кетчуп (или 0,5 ст.л. пасты+1 щеп. сахара) — 1 ст.л.
  • яйцо куриное (белок в соус, желток на смазку пирога) — 1 шт.
  • сыр мягкий (плавленный) — 1 г
  • приправа — 0,5 ч.л.

Фото рецепта

Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 1
1. Все продукты для теста комнатной температуры.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 2
2. Приготовим опару. Вливаем в большую миску тёплое молоко 250 мл, добавляем дрожжи 5 г, сахар 1 ст. л. и муку 4-5 ст. л. от общего кол-ва. Перемешиваем и ставим чашу в теплое место до появления пенной шапочки, минут на 20.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 3
3. Оставшуюся муку смешиваем с разрыхлителем 2/3 ч. л..
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 4
4. Желток отделяем от белка (1 яйцо). К желтку добавляем щепотку сахара и убираем в холодильник. К белку всыпаем соль 1 ч. л. (б/г) и взбиваем вилкой.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 5
5. Пышную опару перемешиваем и добавляем, сахар 1 ст. л., 1 взбитый яичный белок, растительное масло 40 мл и взбиваем венчиком. В жидкую смесь небольшими частями, просеиваем мучную смесь, вначале 2/3 часть и перемешиваем.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 6
6. А затем оставшуюся муку и замешиваем немного липкое тесто.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 7
7. Добавляем мягкое сливочное масло (30 г) и вымешиваем гладкое и не липнущее к рукам тесто. Округляем тесто.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 8
8. Смазываем миску и тесто подсолнечным маслом (0,5 ст. л.), накрываем, и убираем в теплое место до увеличения теста в 2-3 раза.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 9
9. Приготовим начинку. Овощи очищаем. Лук...
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 10
10. ... и капусту, нарезаем небольшими кубиками.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 11
11. На разогретом растительном масле обжариваем мясной фарш до бела, минут 5. Добавляем лук и жарим минуты 3. Затем выкладываем капусту. Посыпаем приправой, солим и перчим, Жарим до готовности фарша.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 12
12. Обминаем тесто и формируем круг Ф=18 см
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 13
13. Делим на 12 частей и скатываем в шарики. Накрываем заготовки полотенцем и оставляем на 10 минут.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 14
14. Каждую часть теста раскатываем в круглую лепешку с чайное блюдце и кладем начинку (1,5 ст. л.).
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 15
15. Закрываем начинку и формируем пирожок. Застилаем противень пекарской бумагой и смазываем ее растительным маслом. Выкладываем заготовки на противень. Накрываем и даем время минут 20, пирожкам увеличится.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 16
16. Приготовим соус. Отделяем яичный белок от желтка. Белок смешиваем со сметаной 1 ст. л., кетчупом 1 ст. л. и мягким плавленным сыром. Добавляем специи и перемешиваем. По консистенции соус, как густая сметана. Выкладываем соус в маленький пакетик. Яичный желток добавляем в желтковую смесь и взбиваем вилкой.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 17
17. Пирожки смазываем желтком. Даем минут 5 просохнуть.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 18
18. На каждом пирожке делаем по 4 надреза не доходя до середины.
Пироги с мясным фаршем, овощами и соусом: шаг 19
19. Через 3 минуты, когда надрезы немного увеличатся, распределяем соус. Выпекаем пирожки минут 30 при температуре 180 градусов. Удачной Вам выпечки!

 

Ссылка на первоисточник
рецепты пирогов
пироги
рецепты
приготовление
мясной фарш
завтрак
ужин
еда
готовка
выпечка
пл. Побед
капуста
овощи
наверх