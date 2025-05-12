Вкусные пироги с овощами и мясным фаршем

Ингредиенты
- мука пшеничная — 450 г
- молоко — 250 мл
- дрожжи (сухие) — 5 г
- сахар — 1 ст.л.
- яйцо куриное (1 белок в тесто, желток на смазку пирогов) — 1 шт.
- масло растительное — 40 мл
- масло сливочное (мягкое или сливочный маргарин) — 30 г
- разрыхлитель теста — 2/3 ч.л.
- соль (без горки) — 1 ч.л.
- фарш мясной (говядина+свинина) — 400 г
- лук репчатый — 1 шт.
- капуста белокочанная (нарезанная) — 250 г
- масло растительное — 3 ст.л.
- приправа — 1 ч.л.
- специи
- сметана (20%) — 1 г
- кетчуп (или 0,5 ст.л. пасты+1 щеп. сахара) — 1 ст.л.
- яйцо куриное (белок в соус, желток на смазку пирога) — 1 шт.
- сыр мягкий (плавленный) — 1 г
- приправа — 0,5 ч.л.
Фото рецепта
1. Все продукты для теста комнатной температуры.
2. Приготовим опару. Вливаем в большую миску тёплое молоко 250 мл, добавляем дрожжи 5 г, сахар 1 ст. л. и муку 4-5 ст. л. от общего кол-ва. Перемешиваем и ставим чашу в теплое место до появления пенной шапочки, минут на 20.
3. Оставшуюся муку смешиваем с разрыхлителем 2/3 ч. л..
4. Желток отделяем от белка (1 яйцо). К желтку добавляем щепотку сахара и убираем в холодильник. К белку всыпаем соль 1 ч. л. (б/г) и взбиваем вилкой.
5. Пышную опару перемешиваем и добавляем, сахар 1 ст. л., 1 взбитый яичный белок, растительное масло 40 мл и взбиваем венчиком. В жидкую смесь небольшими частями, просеиваем мучную смесь, вначале 2/3 часть и перемешиваем.
6. А затем оставшуюся муку и замешиваем немного липкое тесто.
7. Добавляем мягкое сливочное масло (30 г) и вымешиваем гладкое и не липнущее к рукам тесто. Округляем тесто.
8. Смазываем миску и тесто подсолнечным маслом (0,5 ст. л.), накрываем, и убираем в теплое место до увеличения теста в 2-3 раза.
9. Приготовим начинку. Овощи очищаем. Лук...
10. ... и капусту, нарезаем небольшими кубиками.
11. На разогретом растительном масле обжариваем мясной фарш до бела, минут 5. Добавляем лук и жарим минуты 3. Затем выкладываем капусту. Посыпаем приправой, солим и перчим, Жарим до готовности фарша.
12. Обминаем тесто и формируем круг Ф=18 см
13. Делим на 12 частей и скатываем в шарики. Накрываем заготовки полотенцем и оставляем на 10 минут.
14. Каждую часть теста раскатываем в круглую лепешку с чайное блюдце и кладем начинку (1,5 ст. л.).
15. Закрываем начинку и формируем пирожок. Застилаем противень пекарской бумагой и смазываем ее растительным маслом. Выкладываем заготовки на противень. Накрываем и даем время минут 20, пирожкам увеличится.
16. Приготовим соус. Отделяем яичный белок от желтка. Белок смешиваем со сметаной 1 ст. л., кетчупом 1 ст. л. и мягким плавленным сыром. Добавляем специи и перемешиваем. По консистенции соус, как густая сметана. Выкладываем соус в маленький пакетик. Яичный желток добавляем в желтковую смесь и взбиваем вилкой.
17. Пирожки смазываем желтком. Даем минут 5 просохнуть.
18. На каждом пирожке делаем по 4 надреза не доходя до середины.
19. Через 3 минуты, когда надрезы немного увеличатся, распределяем соус. Выпекаем пирожки минут 30 при температуре 180 градусов. Удачной Вам выпечки!
Свежие комментарии