Четыре вкуса

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Готовим щи с копчеными ребрышками и лисичками

Фото к рецепту: Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар

Ингредиенты

  • квашенная капуста - 400 гр.
  • растительное масло - 3 ст.л.
  • лисички - 400 гр.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • чеснок - 3 зубчика
  • картофель - 4 шт.
  • рёбрышки копчёные - 800 гр.
  • сметана - 4 ст.л.
  • петрушка - 1 пучок
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 1

1. Возщьмите глиняные горшочки (4 шутки), смажьте их растительным маслом. Положите квашенную капусту (если капуста очень кислая, промойте её холодной водой), поставьте в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 2
2. Пока готовится капуста, лисички промойте и сварите в подсоленной воде. Процедите, бульон слейте и сохраните.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 3
3. Мелко нарежьте лук и чеснок.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 4
4. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 5
5. Положите к луку лисички, посолите и поперчите, жарьте примерно 10 минут.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 6
6. Картофель почистите и нарежьте тонкой соломкой.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 7
7. Достаньте горшочки, положите в них картофель.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 8
8. Добавьте жаренные лисички.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 9
9. Сверху положите копчёные рёбрышки.
Щи с копчеными ребрышками и лисичками #литкухня #кулинар: фото шаг 10
10. Залейте грибным бульоном (можно заменить горячей водой), чтобы он слегка покрывал рёбрышки. Накройте крышкой и готовьте в духовке ещё 2 часа.
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