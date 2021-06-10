Готовим щи с копчеными ребрышками и лисичками

1. Возщьмите глиняные горшочки (4 шутки), смажьте их растительным маслом. Положите квашенную капусту (если капуста очень кислая, промойте её холодной водой), поставьте в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.

2. Пока готовится капуста, лисички промойте и сварите в подсоленной воде. Процедите, бульон слейте и сохраните.

3. Мелко нарежьте лук и чеснок.

4. Обжарьте лук и чеснок на сковороде до мягкости.

5. Положите к луку лисички, посолите и поперчите, жарьте примерно 10 минут.

6. Картофель почистите и нарежьте тонкой соломкой.

7. Достаньте горшочки, положите в них картофель.

8. Добавьте жаренные лисички.

9. Сверху положите копчёные рёбрышки.