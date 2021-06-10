Готовим щи с копчеными ребрышками и лисичками

Ингредиенты
- квашенная капуста - 400 гр.
- растительное масло - 3 ст.л.
- лисички - 400 гр.
- лук репчатый - 1 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- картофель - 4 шт.
- рёбрышки копчёные - 800 гр.
- сметана - 4 ст.л.
- петрушка - 1 пучок
- соль
- перец
1. Возщьмите глиняные горшочки (4 шутки), смажьте их растительным маслом. Положите квашенную капусту (если капуста очень кислая, промойте её холодной водой), поставьте в духовку на 40-50 минут при 180 градусах.
2. Пока готовится капуста, лисички промойте и сварите в подсоленной воде. Процедите, бульон слейте и сохраните.
5. Положите к луку лисички, посолите и поперчите, жарьте примерно 10 минут.
6. Картофель почистите и нарежьте тонкой соломкой.
7. Достаньте горшочки, положите в них картофель.
8. Добавьте жаренные лисички.
9. Сверху положите копчёные рёбрышки.
10. Залейте грибным бульоном (можно заменить горячей водой), чтобы он слегка покрывал рёбрышки. Накройте крышкой и готовьте в духовке ещё 2 часа.
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