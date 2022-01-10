Готовим закуску из баклажанов

баклажаны - 1 кг.

помидоры - 1 кг.

оливковое масло

болгарский перец - 2-3 шт.

чеснок - 5-6 зубчиков

уксус - 3 ст.л.

соль

перец

Рецепт приготовления

1. Удаляем плодоножки у баклажан. Режем их на четвертинки, далее нарезаем кубиками.

2. В сотейник наливаемя оливковое масло. Можно использовать и полсолнечное.

3. Выкладываем баклажаны, перемешиваем их и тушим 10 - 15 минут на слабом огне. Не забываем помешивать.

4. Тем временем нарезаем помидоры кубиком.

5. У перца удаляем плодоножки и нарезаем кружочками.

6. Измельчаем чеснок.

7. К баклажанам добавляем помидоры с перцем, перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне.

8. К овощам добавляем соль, перец и три ст ложки уксуса.

9. Готовим еще 5-10 минут до готовности.

10. Выключаем огонь, добавляем чеснок, перемешиваем и снимаем с плиты.

11. Закуску выкладываем в стерилизованные баночки, для стерилизации банок я кладу их с крышками в духовку на 15 минут

при температуре 150 градусов.

12. Накрываем банки крышками и даем настояться 20 минут.

13. В глубокую кастрюлю выкладываем полотенце, ставим на него банки и заливаем теплой водой до уровня плечиков банок.

14. Ставим на плиту и после закипания стерилизуем еще 10 минут

15. Достаем баночки и плотно закручиваем их крышками.