Готовим закуску из баклажанов

Ингредиенты
баклажаны - 1 кг.
помидоры - 1 кг.
оливковое масло
болгарский перец - 2-3 шт.
чеснок - 5-6 зубчиков
уксус - 3 ст.л.
соль
перец
Рецепт приготовления
1. Удаляем плодоножки у баклажан. Режем их на четвертинки, далее нарезаем кубиками.
2. В сотейник наливаемя оливковое масло. Можно использовать и полсолнечное.
3. Выкладываем баклажаны, перемешиваем их и тушим 10 - 15 минут на слабом огне. Не забываем помешивать.
4. Тем временем нарезаем помидоры кубиком.
5. У перца удаляем плодоножки и нарезаем кружочками.
6. Измельчаем чеснок.
7. К баклажанам добавляем помидоры с перцем, перемешиваем и тушим 15 минут на небольшом огне.
8. К овощам добавляем соль, перец и три ст ложки уксуса.
9. Готовим еще 5-10 минут до готовности.
10. Выключаем огонь, добавляем чеснок, перемешиваем и снимаем с плиты.
11. Закуску выкладываем в стерилизованные баночки, для стерилизации банок я кладу их с крышками в духовку на 15 минут
при температуре 150 градусов.
12. Накрываем банки крышками и даем настояться 20 минут.
13. В глубокую кастрюлю выкладываем полотенце, ставим на него банки и заливаем теплой водой до уровня плечиков банок.
14. Ставим на плиту и после закипания стерилизуем еще 10 минут
15. Достаем баночки и плотно закручиваем их крышками.
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