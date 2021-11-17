Лепешка с сыром и курицей

Рецепт приготовления

Куриное филе разрезаем на крупные части, добавляем сушеный чеснок, соль и черный перец.

Жарим на хорошо разогретой сковороде до готовности и золотистой корочки.

Помидоры заливаем кипятком и оставляем на пару минут, затем снимаем с них пленку.

Готовим соус сальса.

Один помидор нарезаем на мелкие кубики.

Болгарский перец также нарезаем мелко.

Половину синего лука мелко нарезаем.

Половину перца чили рубим мелко ножом.

Чеснок рубим также мелко.

Зелень мелко нарезаем.

Все овощи смешиваем между собой. Добавляем соль, черный перец и оливковое масло. Даем настояться.

Готовим соус гуакамоле.

Авокадо чистим и произвольно нарезаем.

Вторую помидору также нарезаем.

Смешиваем в одной емкости и раздавливаем вилкой (можно измельчить погружным блендером) до пюреобразного состояния.

Половину синего лука мелко нарезаем и добавляем к пюре.

Перец чили и чеснок мелко рубим ножом и отправляем туда же.

Хорошо перемешиваем, солим, перчим и поливаем оливковым маслом и соком лайма.

Готовое филе рвем вилкой на волокна. Добавляем томатный соус и перемешиваем.

Берем тортилью, посыпаем твердым сыром, сверху выкладываем филе, кукурузу и снова сыр. Закрываем тортилью и поджариваем на сковороде гриль. Подаем с соусами.

Кушать подано!