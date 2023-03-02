Рецепт блинного пирога «Мохито»

1. В емкости взбить яйца с сахаром, солью, добавить молоко, хорошо перемешать. Затем просеять муку с содой. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

2. Пожарить блинчики на сковороде, смазывая её растительным маслом.

3. Готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки.

4. Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки, разложить блинчики внахлест друг на друга, формируя бортики.

5. Веточки мяты промыть, поместить в блендер, добавить 2 ст. л. сахара. Измельчить.

6. В отдельную ёмкость вбить два яйца, добавить измельченную мяту. Всё взбить.

7. Добавить сахар.

8. Влить сливки, хорошо перемешать.

9. Вылить получившуюся массу в форму с блинами. Готовить в духовке, заранее разогретой до 170 гр. 25 мин. Вынуть из духовки, дать остыть, затем убрать в холодильник на 2 часа.