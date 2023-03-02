Четыре вкуса

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Рецепт блинного пирога «Мохито»

Фото к рецепту: Блинный пирог "мохито" #масленица2023

Ингредиенты

мука - 300 гр.

яйцо - 2 шт.

молоко - 400 мл.

сахар - 2 ст.л.

соль - 0.5 ч.л.

сода - 0.5 ч.л.

масло сливочное - 30 гр.

масло растительное для жарки

начинка:

яйцо - 2 шт.

сахар - 100 гр.

мята - 3 веточ

сливки - 500 мл. (33%)

Рецепт приготовления

1. В емкости взбить яйца с сахаром, солью, добавить молоко, хорошо перемешать. Затем просеять муку с содой. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

2. Пожарить блинчики на сковороде, смазывая её растительным маслом.

3. Готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки.

4. Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки, разложить блинчики внахлест друг на друга, формируя бортики.

5. Веточки мяты промыть, поместить в блендер, добавить 2 ст. л. сахара. Измельчить.

6. В отдельную ёмкость вбить два яйца, добавить измельченную мяту. Всё взбить.

7. Добавить сахар.

8. Влить сливки, хорошо перемешать.

9. Вылить получившуюся массу в форму с блинами. Готовить в духовке, заранее разогретой до 170 гр. 25 мин. Вынуть из духовки, дать остыть, затем убрать в холодильник на 2 часа.

Фото рецепта

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Кушать подано!

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