Рецепт блинного пирога «Мохито»

Ингредиенты
мука - 300 гр.
яйцо - 2 шт.
молоко - 400 мл.
сахар - 2 ст.л.
соль - 0.5 ч.л.
сода - 0.5 ч.л.
масло сливочное - 30 гр.
масло растительное для жарки
начинка:
яйцо - 2 шт.
сахар - 100 гр.
мята - 3 веточ
сливки - 500 мл. (33%)
Рецепт приготовления
1. В емкости взбить яйца с сахаром, солью, добавить молоко, хорошо перемешать. Затем просеять муку с содой. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
2. Пожарить блинчики на сковороде, смазывая её растительным маслом.
3. Готовые блинчики смазать растопленным сливочным маслом с помощью силиконовой кисточки.
4. Форму для выпечки застелить бумагой для выпечки, разложить блинчики внахлест друг на друга, формируя бортики.
5. Веточки мяты промыть, поместить в блендер, добавить 2 ст. л. сахара. Измельчить.
6. В отдельную ёмкость вбить два яйца, добавить измельченную мяту. Всё взбить.
7. Добавить сахар.
8. Влить сливки, хорошо перемешать.
9. Вылить получившуюся массу в форму с блинами. Готовить в духовке, заранее разогретой до 170 гр. 25 мин. Вынуть из духовки, дать остыть, затем убрать в холодильник на 2 часа.
Кушать подано!
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