8 лайфхаков от шеф-повара

Приготовление еды – процесс исключительно творческий. А потому не требует жёстких рамок и ограничений. Но иногда неплохо прислушаться к советам профессионалов кулинарного дела. К примеру, перестать жарить всё подряд на подсолнечном, а выбрать лучшее масло, которое сделает блюдо ещё вкуснее и полезнее.

Всё ещё по старинке жарите каждое блюдо на подсолнечном масле? Или, может, полезном оливковом? Исключительно ваше право. Но профессиональные повара предлагают подойти к выбору масла с большей тщательностью. Ведь помимо привычной парочки существует ещё так много вариантов, и каждый из них способен привнести в еду что-то новенькое. Почему бы не попробовать? Вот базовая шпаргалка лучших сочетаний.

1. Для обжарки до золотистой корочки

Авокадо и золотистая корочка.

Любите, чтобы еда аж хрустела на зубах? Тогда забудьте о подсолнечном и, тем более, оливковом масле! Первое слишком тяжёлое, а второе не выдерживает длительного воздействия высоких температур и просто не порадует вас желанной корочкой. Как быть? Выбрать масло авокадо! Да, звучит экзотично и для нашего уха не слишком привычно. Но профессионалы рекомендуют: это масло обеспечит прекрасную прожарку без лишних калорий и холестеринового перегруза.

2. Для быстрой жарки

Чтобы еда не чадила при разогреве на сильном огне.

Когда нужно разогреть еду или приготовить её как можно быстрее мы часто выбираем максимальный температурный режим. А столь суровые условия ещё не каждое масло выдержит и не выкипит/начнёт чадить/горчить. Нужна субстанция, устойчивая к жару. К таковым относится вышеупомянутое масло авокадо, а также рапс. А вот привычное нам подсолнечное, с большей вероятностью, быстро заполнит квартиру неприятным запахом.

3. Для тушёного мяса, овощей, а также рагу и жаркого

Сафлоровое масло для медленного томления.

Предстоит длительное «томление» блюда на медленном огне? Тогда попробуйте приправить его сафлоровым маслом. Столь популярное среди вегетарианцев растительное масло из семян сафлора красильного практически не имеет ни вкуса, ни запаха. Зато не даст ужину пригореть, а заодно насытит его витамином-Е – ценнейшим ингредиентом для молодости кожи!

4. Чтобы запечь овощи в духовке

Овощи могут быть сливочными.

Печёные овощи могут быть восхитительно вкусными. Особенно, если перед запеканием смазать их немного топлёным сливочным маслом или популярным среди поклонников индийской кухни гхи (также разновидность очищенного топлённого). Хрустящая сливочная корочка точно покорит всю семью. И даже дети начнут, наконец-то, любить овощи.

5. Для яичницы

Новый вкус старой доброй яичницы.

Замените подсолнечное масло кусочком сливочного. Маленькая перемена – большая разница во вкусе. Но только на завтрак: для другого времени суток эта протеиновая бомба может оказаться слишком тяжёлой.

6. Для самого вкусного домашнего печенья

От аромата кокоса аппетит только окрепнет!

Для запекания вкусностей в духовке попробуйте кокосовое масло. С ним выпечка точно не пригорит, а заодно кухня будет пахнуть так аппетитно, что слюнки потекут.

7. Для заправки салата

Бенефис оливкового масла.

Вот и пришло время для популярного оливкового масла. Оно сделает любой салат немного полезнее и приятнее для желудка. Только не забудьте выбрать масло с пометкой «extra-virgin» (самое «натуральное» из всего семейства оливковых масел). А вот использовать его для жарки – пустая трата полезного и недешёвого продукта. Так как под воздействием высоких температур оно просто потеряет большинство своих ценных свойств.

8. Если хочется чего-то этакого

В мире ещё так много масел!

Попробуйте заправлять салаты и готовые блюда непривычными маслами: миндальным, маслом грецкого ореха или тыквенных семечек. У каждого из них – собственный богатый вкус, так что искать необычные сочетания будет ещё занятнее.