Постный апельсиновый бисквит

Ингредиенты:

150 мл свежевыжатого апельсинового сока

380 г муки

30 мл уксуса (я использовала винный)

1/3 ч.л. соли

2 ч.л. тёртой цедры апельсина (можно меньше по вкусу)

130-150 г сахара

150 мл раст.масла

1 ч.л. без горки соды

2 ст.л. воды

Сок, масло, сахар и цедру взбивать до растворения сахара. Продолжая взбивать влить уксус.

Муку смешать с солью и понемногу подсыпая к жидкости, замесить тесто на более низких оборотах миксера.

Соду смешать с водой, влить в тесто и перемешать. Оно сразу начнет увеличиваться в объеме.

Тесто вылить в смазанную разъемную форму (22см) и поставить в нагретую до 180 гр. духовку примерно на 30-35 мин.

Готовность бисквита проверить палочкой. Остудить на решетке.

Из этого бисквита я делала тортик с постным шоколадным кремом. Для этого крема нужно: 1,5 ст.л. очищенного миндаля (я использовала миндальные хлопья) 2 ст.л. крахмала 1 ст.л. какао 300 мл воды 100 г сахара щепотка соли

Миндаль измельчить в блендере в крошку. Понемногу добавлять воду и продолжать измельчать. Так мы получим такое миндальное «молоко»

Отлить 0,5 ст. молока, в остальное добавить сахар и довести до кипения. Всыпать какао, хорошо перемешать. В отлитое молоко добавить крахмал, размешать и тонкой струйкой влить в кипящую жидкость.

Довести помешивая до кипения. Охладить и нанести на торт.