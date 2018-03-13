Постный апельсиновый бисквит

Ингредиенты:
- 150 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 380 г муки
- 30 мл уксуса (я использовала винный)
- 1/3 ч.л. соли
- 2 ч.л. тёртой цедры апельсина (можно меньше по вкусу)
- 130-150 г сахара
- 150 мл раст.масла
- 1 ч.л. без горки соды
- 2 ст.л. воды
Сок, масло, сахар и цедру взбивать до растворения сахара. Продолжая взбивать влить уксус.
Муку смешать с солью и понемногу подсыпая к жидкости, замесить тесто на более низких оборотах миксера.
Соду смешать с водой, влить в тесто и перемешать. Оно сразу начнет увеличиваться в объеме.
Тесто вылить в смазанную разъемную форму (22см) и поставить в нагретую до 180 гр. духовку примерно на 30-35 мин.
Готовность бисквита проверить палочкой. Остудить на решетке.
Из этого бисквита я делала тортик с постным шоколадным кремом. Для этого крема нужно: 1,5 ст.л. очищенного миндаля (я использовала миндальные хлопья) 2 ст.л. крахмала 1 ст.л. какао 300 мл воды 100 г сахара щепотка соли
Миндаль измельчить в блендере в крошку. Понемногу добавлять воду и продолжать измельчать. Так мы получим такое миндальное «молоко»
Отлить 0,5 ст. молока, в остальное добавить сахар и довести до кипения. Всыпать какао, хорошо перемешать. В отлитое молоко добавить крахмал, размешать и тонкой струйкой влить в кипящую жидкость.
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