Четыре вкуса

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Бургеры без мяса, яиц и молока

Фото к рецепту: Бургеры без мяса, яиц и молока

Ингредиенты

  • булочки для бургеров - 2 шт.
  • отварная свекла - 270 г.
  • манка - 100 г.
  • помидор - 1 шт.
  • синий лук - 1 шт.
  • листья салата - 2 шт.
  • чеснок - 1 зуб.
  • панировочные сухари - 100 г.
  • соус барбекю - 2 ст.л.
  • масло для жарки - 100 г.
  • приправы -
  • перец и соль по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала сделайте котлеты. Нарежьте кубиками свеклу и мелко чеснок. Разогрейте сковородку, налейте масло и обжарьте свеклу несколько минут. Дальше добавьте чеснок, соль, перец, весеннюю зелень (или другие приправы по вашему вкусу). Все перемешайте и добавьте манку. Манка должна увлажниться. Если влаги не хватает, добавляем воду. После того как вся манка стала влажной, жарим ещё 10 минут.

Дальше манку и свеклу положите в удобную посуду и разомните толкучкой. Булочки разрежьте на две части. Лук и помидор нарежьте кольцами. Когда масса из свёклы и манки остынет, попробуйте на вкус (добавляем специи и соль по вкусу) и сформируйте котлеты. Дальше обваляйте их в панировочных сухарях и пожарьте в большом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон.

Положите на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний жир. Нижние части булочек смажьте соусом барбекю, положите листики салата, котлеты, помидор, лук и накройте верхней частью булочки.

Приятного аппетита!

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