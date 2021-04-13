Бургеры без мяса, яиц и молока

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала сделайте котлеты. Нарежьте кубиками свеклу и мелко чеснок. Разогрейте сковородку, налейте масло и обжарьте свеклу несколько минут. Дальше добавьте чеснок, соль, перец, весеннюю зелень (или другие приправы по вашему вкусу). Все перемешайте и добавьте манку. Манка должна увлажниться. Если влаги не хватает, добавляем воду. После того как вся манка стала влажной, жарим ещё 10 минут.

Дальше манку и свеклу положите в удобную посуду и разомните толкучкой. Булочки разрежьте на две части. Лук и помидор нарежьте кольцами. Когда масса из свёклы и манки остынет, попробуйте на вкус (добавляем специи и соль по вкусу) и сформируйте котлеты. Дальше обваляйте их в панировочных сухарях и пожарьте в большом количестве масла до золотистой корочки с двух сторон.

Положите на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний жир. Нижние части булочек смажьте соусом барбекю, положите листики салата, котлеты, помидор, лук и накройте верхней частью булочки.

Приятного аппетита!