7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Мультиварка – один из способов упростить жизнь и ускорить ежедневную готовку. Благодаря большому количеству режимов, устройство позволяет приготовить практически любую пищу – начиная от каш, супов и вторых блюд и заканчивая десертами.
Кулинарный портал Koolinar.ru собрал в этой статье пошаговые рецепты простых блюд с фото, которые можно приготовить в мультиварке вкусно и быстро.
Тыквенная каша
Если вы не знаете, что приготовить в мультиварке на завтрак, попробуйте кукурузную кашу с тыквой. Подготовка ингредиентов не займет много времени, а полезные свойства тыквы сохранятся благодаря невысокой температуре обработки.
Ингредиенты:
- 0,5 стакана кукурузной крупы.
- 2 стакана молока.
- 20 г сливочного масла.
- 1 чайная ложка сахара.
- 200 г мякоти тыквы.
Приготовление:
- Очистите тыкву и нарежьте кубиками размером примерно 2 см.
- Выложите в чашу мультиварки тыкву и крупу, залейте молоком, добавьте масло и сахар.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Установите режим «Молочная каша» и время приготовления 30 минут.
Крем-суп с лососем
В мультиварке можно приготовить крем-супы по любому рецепту. Мы предлагаем попробовать суп-пюре из филе лосося. Готовится он очень просто.
Вам понадобится:
- 300 г филе лосося.
- Картофель – 4 штуки.
- Кабачок – половина небольшого плода.
- 1 луковица.
- 1 морковь.
- 0,5 литра воды.
- 200 мл 10% сливок.
- Соль, специи.
Приготовление:
- Филя лосося и овощи нарезать кубиками.
- Выложить нарезанные продукты в чашу и залить водой.
- Добавить специи и соль, перемешать, закрыть крышку.
- Выбрать режим готовки блюда «Суп» и время 1 час.
- После окончания времени приготовления перелить суп в отдельную кастрюлю и измельчить ингредиенты погружным блендером.
- Добавить сливки, размешать.
- Подавать к столу с сухариками из черного хлеба.
Чахохбили
Знаете ли вы, что в мультиварке можно приготовить курицу по разным рецептам? Мясо получается нежным, мягким и сочным. Ниже предлагаем один из рецептов приготовления курицы, который никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
- 600 г куриного мяса.
- 2 столовые ложки томатной пасты.
- 1 луковица.
- Масло растительное.
- Соль.
- Паприка.
- Свежая петрушка.
Приготовление:
- Порежьте курицу небольшими кусочками.
- Измельчите лук.
- Положите продукты в чашу и добавьте масло, соль и специи.
- Жарьте курицу 10–15 минут, используя режим «Выпечка».
- Добавьте в мясо томатную пасту и немного воды для тушения.
- Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 30–40 минут.
- В качестве гарнира можно использовать что угодно: картофельное пюре, гречку, макароны.
Картофель, запеченный с сыром
Что же еще вкусного приготовить в мультиварке из обычных продуктов? Попробуйте запечь картофель с сыром.
Вам понадобится:
- 500 г картофеля.
- 0,5 стакана молока.
- 50 г твердого сыра.
- 2 дольки чеснока.
- 30 г сливочного масла.
- Соль, черный перец, карри.
Процесс приготовления:
- Почистить картофель, нарезать кружками толщиной 2–3 мм.
- Чашу смазать сливочным маслом.
- Ровно выложить картошку на дно в несколько слоев.
- Добавить молоко.
- Посыпать специями и солью, выдавить чеснок.
- Сверху потереть сыр на крупную терку.
- Добавить небольшой кусочек сливочного масла на сыр.
- Готовить в режиме «Выпечка» около 40 минут.
- Подавать можно со сметаной или кефиром.
Пирог с картошкой
Ингредиенты:
- 300 г картофеля.
- 200 г фарша.
- 1 луковица.
- 300 г муки.
- 100 г сливочного масла.
- 120 мл кефира невысокой жирности.
- 1 яйцо.
- Разрыхлитель для теста.
- Соль, специи.
Приготовление:
- Просейте муку, добавьте в нее соль и разрыхлитель.
- Холодное сливочное масло порежьте кубиками и бросьте в мучную смесь. Затем перетрите пальцами до состояния крошки.
- В крошку вылейте кефир и разбейте яйцо. Замесите тесто и отложите в сторону.
- Почистите и мелко нарежьте картофель для начинки.
- Добавьте в картошку фарш со специями, мелко нарезанный репчатый лук и перемешайте.
- Тесто разделите на две равные части и раскатайте обе в круги.
- Один из кругов ровно выложите на дно чаши, оставив бортики высотой 2–3 см. Поверх разложите начинку.
- Накройте пирог вторым кругом теста, плотно защипывая края. В центре сделайте небольшое отверстие, чтобы мог выходить горячий воздух.
- Готовьте пирог в режиме «Выпечка» в течение 1–1,5 часов.
Лазанья на пару
Продукты:
- 300 г говядины.
- 100 г томатного соуса.
- 50 г сыра.
- Листы для лазаньи – 4 штуки.
- 1 луковица.
- 1 яйцо.
- 1,5 литра воды.
- Соль, специи.
Приготовление:
- Говядину помыть и измельчить с луком в блендере.
- Добавить в полученный фарш яйцо, томатную пасту, соль и специи.
- Натереть сыр на крупной терке.
- В кастрюлю мультиварки добавить воду и установить контейнер для пароварки.
- На контейнер выложить слои из ингредиентов в следующем порядке: листы для лазаньи, фарш, сыр. Повторить, пока не закончатся продукты.
- Закрыть крышку, установить режим «На пару» и время приготовления 30 минут.
- Подавать лазанью можно с соусом бешамель.
Лимонный кекс
Продукты:
- 400 г пшеничной муки.
- 350 г сахарной пудры.
- 250 г сливочного масла.
- 150 г сметаны.
- 3 средних лимона.
- 6 яиц.
- 50 г кокосовой стружки.
- 100 г сахара.
- Пакетик разрыхлителя.
Как готовить:
- Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой.
- Добавить яйца и взбить миксером в течение 5 минут.
- Выдавить в тесто сок 2-х лимонов, добавить тертую цедру, сметану и сахарную пудру. Перемешать.
- Высыпать кокосовую стружку и разрыхлитель. Снова перемешать.
- Тесто выложить в смазанную маслом чашу и выпекать 1 час 20 минут.
- Сок половины лимона и 100 г сахара довести до кипения и варить в сотейнике несколько минут.
- Полить готовый кекс лимонной карамелью и посыпать оставшейся стружкой.
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