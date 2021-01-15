Четыре вкуса

305 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Мультиварка – один из способов упростить жизнь и ускорить ежедневную готовку. Благодаря большому количеству режимов, устройство позволяет приготовить практически любую пищу – начиная от каш, супов и вторых блюд и заканчивая десертами.

Кулинарный портал Koolinar.ru собрал в этой статье пошаговые рецепты простых блюд с фото, которые можно приготовить в мультиварке вкусно и быстро.

Тыквенная каша

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Если вы не знаете, что приготовить в мультиварке на завтрак, попробуйте кукурузную кашу с тыквой. Подготовка ингредиентов не займет много времени, а полезные свойства тыквы сохранятся благодаря невысокой температуре обработки.

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана кукурузной крупы.
  • 2 стакана молока.
  • 20 г сливочного масла.
  • 1 чайная ложка сахара.
  • 200 г мякоти тыквы.

Приготовление:

  1. Очистите тыкву и нарежьте кубиками размером примерно 2 см.
  2. Выложите в чашу мультиварки тыкву и крупу, залейте молоком, добавьте масло и сахар.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Установите режим «Молочная каша» и время приготовления 30 минут.

Крем-суп с лососем

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

В мультиварке можно приготовить крем-супы по любому рецепту. Мы предлагаем попробовать суп-пюре из филе лосося. Готовится он очень просто.

Вам понадобится:

  • 300 г филе лосося.
  • Картофель – 4 штуки.
  • Кабачок – половина небольшого плода.
  • 1 луковица.
  • 1 морковь.
  • 0,5 литра воды.
  • 200 мл 10% сливок.
  • Соль, специи.

Приготовление:

  1. Филя лосося и овощи нарезать кубиками.
  2. Выложить нарезанные продукты в чашу и залить водой.
  3. Добавить специи и соль, перемешать, закрыть крышку.
  4. Выбрать режим готовки блюда «Суп» и время 1 час.
  5. После окончания времени приготовления перелить суп в отдельную кастрюлю и измельчить ингредиенты погружным блендером.
  6. Добавить сливки, размешать.
  7. Подавать к столу с сухариками из черного хлеба.

Чахохбили

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Знаете ли вы, что в мультиварке можно приготовить курицу по разным рецептам? Мясо получается нежным, мягким и сочным. Ниже предлагаем один из рецептов приготовления курицы, который никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

  • 600 г куриного мяса.
  • 2 столовые ложки томатной пасты.
  • 1 луковица.
  • Масло растительное.
  • Соль.
  • Паприка.
  • Свежая петрушка.

Приготовление:

  1. Порежьте курицу небольшими кусочками.
  2. Измельчите лук.
  3. Положите продукты в чашу и добавьте масло, соль и специи.
  4. Жарьте курицу 10–15 минут, используя режим «Выпечка».
  5. Добавьте в мясо томатную пасту и немного воды для тушения.
  6. Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 30–40 минут.
  7. В качестве гарнира можно использовать что угодно: картофельное пюре, гречку, макароны.

Картофель, запеченный с сыром

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Что же еще вкусного приготовить в мультиварке из обычных продуктов? Попробуйте запечь картофель с сыром.

Вам понадобится:

  • 500 г картофеля.
  • 0,5 стакана молока.
  • 50 г твердого сыра.
  • 2 дольки чеснока.
  • 30 г сливочного масла.
  • Соль, черный перец, карри.

Процесс приготовления:

  1. Почистить картофель, нарезать кружками толщиной 2–3 мм.
  2. Чашу смазать сливочным маслом.
  3. Ровно выложить картошку на дно в несколько слоев.
  4. Добавить молоко.
  5. Посыпать специями и солью, выдавить чеснок.
  6. Сверху потереть сыр на крупную терку.
  7. Добавить небольшой кусочек сливочного масла на сыр.
  8. Готовить в режиме «Выпечка» около 40 минут.
  9. Подавать можно со сметаной или кефиром.

Пирог с картошкой

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Ингредиенты:

  • 300 г картофеля.
  • 200 г фарша.
  • 1 луковица.
  • 300 г муки.
  • 100 г сливочного масла.
  • 120 мл кефира невысокой жирности.
  • 1 яйцо.
  • Разрыхлитель для теста.
  • Соль, специи.

Приготовление:

  1. Просейте муку, добавьте в нее соль и разрыхлитель.
  2. Холодное сливочное масло порежьте кубиками и бросьте в мучную смесь. Затем перетрите пальцами до состояния крошки.
  3. В крошку вылейте кефир и разбейте яйцо. Замесите тесто и отложите в сторону.
  4. Почистите и мелко нарежьте картофель для начинки.
  5. Добавьте в картошку фарш со специями, мелко нарезанный репчатый лук и перемешайте.
  6. Тесто разделите на две равные части и раскатайте обе в круги.
  7. Один из кругов ровно выложите на дно чаши, оставив бортики высотой 2–3 см. Поверх разложите начинку.
  8. Накройте пирог вторым кругом теста, плотно защипывая края. В центре сделайте небольшое отверстие, чтобы мог выходить горячий воздух.
  9. Готовьте пирог в режиме «Выпечка» в течение 1–1,5 часов.

Лазанья на пару

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Продукты:

  • 300 г говядины.
  • 100 г томатного соуса.
  • 50 г сыра.
  • Листы для лазаньи – 4 штуки.
  • 1 луковица.
  • 1 яйцо.
  • 1,5 литра воды.
  • Соль, специи.

Приготовление:

  1. Говядину помыть и измельчить с луком в блендере.
  2. Добавить в полученный фарш яйцо, томатную пасту, соль и специи.
  3. Натереть сыр на крупной терке.
  4. В кастрюлю мультиварки добавить воду и установить контейнер для пароварки.
  5. На контейнер выложить слои из ингредиентов в следующем порядке: листы для лазаньи, фарш, сыр. Повторить, пока не закончатся продукты.
  6. Закрыть крышку, установить режим «На пару» и время приготовления 30 минут.
  7. Подавать лазанью можно с соусом бешамель.

Лимонный кекс

7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Продукты:

  • 400 г пшеничной муки.
  • 350 г сахарной пудры.
  • 250 г сливочного масла.
  • 150 г сметаны.
  • 3 средних лимона.
  • 6 яиц.
  • 50 г кокосовой стружки.
  • 100 г сахара.
  • Пакетик разрыхлителя.

Как готовить:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахарной пудрой.
  2. Добавить яйца и взбить миксером в течение 5 минут.
  3. Выдавить в тесто сок 2-х лимонов, добавить тертую цедру, сметану и сахарную пудру. Перемешать.
  4. Высыпать кокосовую стружку и разрыхлитель. Снова перемешать.
  5. Тесто выложить в смазанную маслом чашу и выпекать 1 час 20 минут.
  6. Сок половины лимона и 100 г сахара довести до кипения и варить в сотейнике несколько минут.
  7. Полить готовый кекс лимонной карамелью и посыпать оставшейся стружкой.
Ссылка на первоисточник
мясорыбаобедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитьдиетакулинарияовощи
Обсудить

Картина дня

наверх