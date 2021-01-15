7 быстрых и вкусных рецептов для мультиварки

Мультиварка – один из способов упростить жизнь и ускорить ежедневную готовку. Благодаря большому количеству режимов, устройство позволяет приготовить практически любую пищу – начиная от каш, супов и вторых блюд и заканчивая десертами.

Кулинарный портал Koolinar.ru собрал в этой статье пошаговые рецепты простых блюд с фото, которые можно приготовить в мультиварке вкусно и быстро.

Тыквенная каша

Если вы не знаете, что приготовить в мультиварке на завтрак, попробуйте кукурузную кашу с тыквой. Подготовка ингредиентов не займет много времени, а полезные свойства тыквы сохранятся благодаря невысокой температуре обработки.

Ингредиенты:

0,5 стакана кукурузной крупы.

2 стакана молока.

20 г сливочного масла.

1 чайная ложка сахара.

200 г мякоти тыквы.

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте кубиками размером примерно 2 см. Выложите в чашу мультиварки тыкву и крупу, залейте молоком, добавьте масло и сахар. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Установите режим «Молочная каша» и время приготовления 30 минут.

Крем-суп с лососем

В мультиварке можно приготовить крем-супы по любому рецепту. Мы предлагаем попробовать суп-пюре из филе лосося. Готовится он очень просто.

Вам понадобится:

300 г филе лосося.

Картофель – 4 штуки.

Кабачок – половина небольшого плода.

1 луковица.

1 морковь.

0,5 литра воды.

200 мл 10% сливок.

Соль, специи.

Приготовление:

Филя лосося и овощи нарезать кубиками. Выложить нарезанные продукты в чашу и залить водой. Добавить специи и соль, перемешать, закрыть крышку. Выбрать режим готовки блюда «Суп» и время 1 час. После окончания времени приготовления перелить суп в отдельную кастрюлю и измельчить ингредиенты погружным блендером. Добавить сливки, размешать. Подавать к столу с сухариками из черного хлеба.

Чахохбили

Знаете ли вы, что в мультиварке можно приготовить курицу по разным рецептам? Мясо получается нежным, мягким и сочным. Ниже предлагаем один из рецептов приготовления курицы, который никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

600 г куриного мяса.

2 столовые ложки томатной пасты.

1 луковица.

Масло растительное.

Соль.

Паприка.

Свежая петрушка.

Приготовление:

Порежьте курицу небольшими кусочками. Измельчите лук. Положите продукты в чашу и добавьте масло, соль и специи. Жарьте курицу 10–15 минут, используя режим «Выпечка». Добавьте в мясо томатную пасту и немного воды для тушения. Закройте крышку и включите режим «Тушение» на 30–40 минут. В качестве гарнира можно использовать что угодно: картофельное пюре, гречку, макароны.

Картофель, запеченный с сыром

Что же еще вкусного приготовить в мультиварке из обычных продуктов? Попробуйте запечь картофель с сыром.

Вам понадобится:

500 г картофеля.

0,5 стакана молока.

50 г твердого сыра.

2 дольки чеснока.

30 г сливочного масла.

Соль, черный перец, карри.

Процесс приготовления:

Почистить картофель, нарезать кружками толщиной 2–3 мм. Чашу смазать сливочным маслом. Ровно выложить картошку на дно в несколько слоев. Добавить молоко. Посыпать специями и солью, выдавить чеснок. Сверху потереть сыр на крупную терку. Добавить небольшой кусочек сливочного масла на сыр. Готовить в режиме «Выпечка» около 40 минут. Подавать можно со сметаной или кефиром.

Пирог с картошкой

На ужин в мультиварке можно приготовить домашний пирог с картошкой. Времени понадобится больше, чем на обычные блюда, но вкус пирога оценят даже требовательные члены семьи.

Ингредиенты:

300 г картофеля.

200 г фарша.

1 луковица.

300 г муки.

100 г сливочного масла.

120 мл кефира невысокой жирности.

1 яйцо.

Разрыхлитель для теста.

Соль, специи.

Приготовление:

Просейте муку, добавьте в нее соль и разрыхлитель. Холодное сливочное масло порежьте кубиками и бросьте в мучную смесь. Затем перетрите пальцами до состояния крошки. В крошку вылейте кефир и разбейте яйцо. Замесите тесто и отложите в сторону. Почистите и мелко нарежьте картофель для начинки. Добавьте в картошку фарш со специями, мелко нарезанный репчатый лук и перемешайте. Тесто разделите на две равные части и раскатайте обе в круги. Один из кругов ровно выложите на дно чаши, оставив бортики высотой 2–3 см. Поверх разложите начинку. Накройте пирог вторым кругом теста, плотно защипывая края. В центре сделайте небольшое отверстие, чтобы мог выходить горячий воздух. Готовьте пирог в режиме «Выпечка» в течение 1–1,5 часов.

Лазанья на пару

Особое внимание стоит уделить вкусным рецептам блюд, приготовленным в мультиварке при помощи пара. Ниже расскажем вам, как быстро и легко приготовить лазанью.

Продукты:

300 г говядины.

100 г томатного соуса.

50 г сыра.

Листы для лазаньи – 4 штуки.

1 луковица.

1 яйцо.

1,5 литра воды.

Соль, специи.

Приготовление:

Говядину помыть и измельчить с луком в блендере. Добавить в полученный фарш яйцо, томатную пасту, соль и специи. Натереть сыр на крупной терке. В кастрюлю мультиварки добавить воду и установить контейнер для пароварки. На контейнер выложить слои из ингредиентов в следующем порядке: листы для лазаньи, фарш, сыр. Повторить, пока не закончатся продукты. Закрыть крышку, установить режим «На пару» и время приготовления 30 минут. Подавать лазанью можно с соусом бешамель.

Лимонный кекс

Мультиварка окажет незаменимую помощь также в приготовлении десертов. Все, что вам понадобится – это немного времени для приготовления теста.

Продукты:

400 г пшеничной муки.

350 г сахарной пудры.

250 г сливочного масла.

150 г сметаны.

3 средних лимона.

6 яиц.

50 г кокосовой стружки.

100 г сахара.

Пакетик разрыхлителя.

Как готовить: