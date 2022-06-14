Рецепт холодного томатного супа-пюре гаспачо

помидоры 1 кг.

болгарский перец 1 шт.

огурец 1 шт.

чеснок 2 зуб.

оливковое масло 50 мл.

уксус винный (бальзамический) 0,5 ч.л.

абхазская аджика 0,33 ч.л.

лимонный сок 3 ст.л.

зеленый лук

белый батон

кинза

черный перец

соль

Рецепт приготовления

Выложите в объемную емкость один килограмм спелых помидоров, затем заливаем их кипятком на пятнадцать секунд, после чего сливаем воду и как только помидоры немного остынут делаем на них надрезы и снимаем кожицу.

Удаляем плодоножки и нарезаем очищенные помидоры большими кусочками, которые затем выкладываем в объемную миску. Промываем один очищенный болгарский перец и нарезаем половину крупными кусочками, которые затем выкладываем в миску с нарезанными помидорами.

Нарезаем крупными кусочками половину очищенного огурца и выкладываем в общую миску, затем добавляем в нее два нарезанных дольками зубчика чеснока.

Добавляем в миску с овощами половину чайной ложки винного или бальзамического уксуса, одну треть чайной ложки абхазской аджики, по вкусу соль и три столовые ложки лимонного сока.

Выливаем в общую миску немного оливкового масла, добавляем в нее по вкусу нарезанный зеленый лук и перетираем все ингредиенты погруженным блендером до однородной массы, затем прикрываем миску с необходимым по консистенции овощным супом крышкой и ставим ее в холодильник.

Нарезаем небольшими произвольными кубиками по вкусу белый батон и обжариваем их в сковороде с добавленным в нее оливковым маслом на средней температуре плиты, после чего выкладываем приготовленные крутоны в глубокую миску.

Для приготовления овощной заправки нарезаем мелким кубиком половину очищенного огурца, половину болгарского перца и выкладываем овощи в глубокую миску, после чего добавляем в нее по вкусу мелко нарезанную зелень кинзы, соль, черный молотый перец, оливковое масло и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты.

Кушать подано!