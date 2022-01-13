Рецепт пирога из мандаринов

Ингредиенты
мандарины - 3-4 шт.
яйца - 3 шт.
мука - 150 гр.
сахар - 1 стак. (емк. 250 гр. )
разрыхлитель - 1 ч.л.
соль - 1 щеп.
сливочное масло - 20 гр.
сахарная пудра - 2 ст.л.
Рецепт приготовления
Очистить и разобрать на дольки мандарины.
Каждую дольку мандаринов разрезать на кусочки.
Яйца разделить на белки и желтки.
Белки отправить в холодильник, а желтки взбить с половиной сахара до пышной массы.
Затем в белки добавить щепотку соли и взбить их до устойчивых пиков с оставшимся сахаром.
Аккуратно соединить белковую и желтковую массу, перемешивая снизу вверх.
В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять частями в яичную смесь.
Аккуратно перемешать и добавить мандарины.
Выложить тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом.
Отправить в разогретую духовку на температуру 180 градусов примерно на 25-30 минут.
Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
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