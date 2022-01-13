Рецепт пирога из мандаринов

мандарины - 3-4 шт.

яйца - 3 шт.

мука - 150 гр.

сахар - 1 стак. (емк. 250 гр. )

разрыхлитель - 1 ч.л.

соль - 1 щеп.

сливочное масло - 20 гр.

сахарная пудра - 2 ст.л.

Рецепт приготовления

Очистить и разобрать на дольки мандарины.

Каждую дольку мандаринов разрезать на кусочки.

Яйца разделить на белки и желтки.

Белки отправить в холодильник, а желтки взбить с половиной сахара до пышной массы.

Затем в белки добавить щепотку соли и взбить их до устойчивых пиков с оставшимся сахаром.

Аккуратно соединить белковую и желтковую массу, перемешивая снизу вверх.

В муку добавить разрыхлитель, перемешать и просеять частями в яичную смесь.

Аккуратно перемешать и добавить мандарины.

Выложить тесто в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом.

Отправить в разогретую духовку на температуру 180 градусов примерно на 25-30 минут.

Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.