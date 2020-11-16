Аппетитный салатик с курицей и яичными блинчиками

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салатика, который понравится абсолютно всем.
Обычные яйца в составе закуски мало кого удивят, но поданные в виде нарезанного тонкими полосками блинчика не только разнообразят вкус блюда, но и сделают оригинальней. Этот салат с курицей и яичными блинчиками привлекает простыми и доступными ингредиентами. Получается он нежным, сытным и потрясающе вкусным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.
Нужные ингредиенты
- 5 яиц
- 300 гр куриного филе
- 1 красная сладкая луковица
- 1 банка зеленого горошка
- 1 зубчик чеснока
- соль и молотый черный перец по вкусу
- майонез по вкусу
- растительное масло
Начинаем процесс
- В первую очередь отправляем отвариваться куриное филе.
- Затем принимаемся за приготовление яичных блинчиков. Из 1 яйца готовим 1 блинчик. Вначале яйцо солим и перчим. Взбиваем венчиком и выпекаем блинчик. Такие процессы проделываем со всеми яйцами. В результате получаем 5 блинчиков.
- Затем нарезаем из соломкой. Такой же формой режем отваренное филе.
- Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами.
- Объединяем все подготовленные ингредиенты в салатнике и добавляем горошек.
- Зубчик чеснока продавливаем через пресс и отправляем к остальным ингредиентам.
- Заправляем все майонезом и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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