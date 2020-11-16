Четыре вкуса

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Аппетитный салатик с курицей и яичными блинчиками

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салатика, который понравится абсолютно всем. 

Обычные яйца в составе закуски мало кого удивят, но поданные в виде нарезанного тонкими полосками блинчика не только разнообразят вкус блюда, но и сделают оригинальней. Этот салат с курицей и яичными блинчиками привлекает простыми и доступными ингредиентами. Получается он нежным, сытным и потрясающе вкусным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

  • 5 яиц
  • 300 гр куриного филе
  • 1 красная сладкая луковица
  • 1 банка зеленого горошка
  • 1 зубчик чеснока
  • соль и молотый черный перец по вкусу
  • майонез по вкусу
  • растительное масло

Начинаем процесс

  1. В первую очередь отправляем отвариваться куриное филе.
  2. Затем принимаемся за приготовление яичных блинчиков. Из 1 яйца готовим 1 блинчик. Вначале яйцо солим и перчим. Взбиваем венчиком и выпекаем блинчик. Такие процессы проделываем со всеми яйцами. В результате получаем 5 блинчиков.
  3. Затем нарезаем из соломкой. Такой же формой режем отваренное филе.
  4. Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами.
  5. Объединяем все подготовленные ингредиенты в салатнике и добавляем горошек.
  6. Зубчик чеснока продавливаем через пресс и отправляем к остальным ингредиентам.
  7. Заправляем все майонезом и подаем к столу.

Аппетитный салатик с курицей и яичными блинчиками

Приятного аппетита!

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