Аппетитный салатик с курицей и яичными блинчиками

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного салатика, который понравится абсолютно всем.

Обычные яйца в составе закуски мало кого удивят, но поданные в виде нарезанного тонкими полосками блинчика не только разнообразят вкус блюда, но и сделают оригинальней. Этот салат с курицей и яичными блинчиками привлекает простыми и доступными ингредиентами. Получается он нежным, сытным и потрясающе вкусным. Сохраняйте рецептик, готовьте и наслаждайтесь.

Нужные ингредиенты

5 яиц

300 гр куриного филе

1 красная сладкая луковица

1 банка зеленого горошка

1 зубчик чеснока

соль и молотый черный перец по вкусу

майонез по вкусу

растительное масло

Начинаем процесс

В первую очередь отправляем отвариваться куриное филе. Затем принимаемся за приготовление яичных блинчиков. Из 1 яйца готовим 1 блинчик. Вначале яйцо солим и перчим. Взбиваем венчиком и выпекаем блинчик. Такие процессы проделываем со всеми яйцами. В результате получаем 5 блинчиков. Затем нарезаем из соломкой. Такой же формой режем отваренное филе. Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами. Объединяем все подготовленные ингредиенты в салатнике и добавляем горошек. Зубчик чеснока продавливаем через пресс и отправляем к остальным ингредиентам. Заправляем все майонезом и подаем к столу.

Приятного аппетита!