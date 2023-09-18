Рецепт гаспачо из арбуза

Овощи помыть и почистить.

Арбуз нарезать кусочками и удалить все косточки.

Сложить все ингредиенты в удобную ёмкость.

Измельчить блендером до однородности.

По вкусу посолить, поперчить, добавить сок лимона.

Поставить в холодильник на пару часов хорошо охладиться.

Перед подачей добавить бальзамический уксус и оливковое масло.