Рецепт гаспачо из арбуза

Ингредиенты
помидоры — 3 шт.
арбуз — 200 гр.
перец сладкий — 1 шт.
чеснок — 1 зубчик
мята — веточка
бальзамический уксус — 1 ст.л.
сок лайма (или лимона) — 2-3 ст.л.
соль
черный перец
оливковое масло
Рецепт приготовления
Овощи помыть и почистить.
Арбуз нарезать кусочками и удалить все косточки.
Сложить все ингредиенты в удобную ёмкость.
Измельчить блендером до однородности.
По вкусу посолить, поперчить, добавить сок лимона.
Поставить в холодильник на пару часов хорошо охладиться.
Перед подачей добавить бальзамический уксус и оливковое масло.
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