Четыре вкуса

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Рецепт гаспачо из арбуза

Фото к рецепту: Арбузный гаспачо

Ингредиенты

помидоры — 3 шт.

арбуз — 200 гр.

перец сладкий — 1 шт.

чеснок — 1 зубчик

мята — веточка

бальзамический уксус — 1 ст.л.

сок лайма (или лимона) — 2-3 ст.л.

соль

черный перец

оливковое масло

Рецепт приготовления

Овощи помыть и почистить.

Арбуз нарезать кусочками и удалить все косточки.

Сложить все ингредиенты в удобную ёмкость.

Измельчить блендером до однородности.

По вкусу посолить, поперчить, добавить сок лимона.

Поставить в холодильник на пару часов хорошо охладиться.

Перед подачей добавить бальзамический уксус и оливковое масло.

Фото рецепта

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