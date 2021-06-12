Четыре вкуса

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Куриное филе в сливочной заливке

Фото к рецепту: Куриное филе в сливочной заливке

Ингредиенты

  • куриное филе – 500 гр.
  • сливки 10%– 200 мл.
  • помидоры – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молотая паприка – 1 ч.л.
  • итальянские травы – 1,5 ч.л.
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соль
  • черный молотый перец

Рецепт приготовления

Нарежьте филе кусочками.

Добавьте растительное масло, сухие травы, паприку, соль, черный молотый перец и перемешайте.

Яйца смешайте со сливками венчиком и немного посолите.

Нарежьте помидоры кружочками.

В форму для запекания выложите измельченное филе, залейте яично-сливочной смесью и сверху положите кружочки помидоров.

Поставьте в разогретую духовку на температуру 180 градусов на 25- 30 минут.

Кушать подано!

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