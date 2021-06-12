Куриное филе в сливочной заливке

Рецепт приготовления

Нарежьте филе кусочками.

Добавьте растительное масло, сухие травы, паприку, соль, черный молотый перец и перемешайте.

Яйца смешайте со сливками венчиком и немного посолите.

Нарежьте помидоры кружочками.

В форму для запекания выложите измельченное филе, залейте яично-сливочной смесью и сверху положите кружочки помидоров.

Поставьте в разогретую духовку на температуру 180 градусов на 25- 30 минут.

Кушать подано!