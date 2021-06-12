Куриное филе в сливочной заливке

Ингредиенты
- куриное филе – 500 гр.
- сливки 10%– 200 мл.
- помидоры – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- молотая паприка – 1 ч.л.
- итальянские травы – 1,5 ч.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль
- черный молотый перец
Рецепт приготовления
Нарежьте филе кусочками.
Добавьте растительное масло, сухие травы, паприку, соль, черный молотый перец и перемешайте.
Яйца смешайте со сливками венчиком и немного посолите.
Нарежьте помидоры кружочками.
В форму для запекания выложите измельченное филе, залейте яично-сливочной смесью и сверху положите кружочки помидоров.
Поставьте в разогретую духовку на температуру 180 градусов на 25- 30 минут.
Кушать подано!
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