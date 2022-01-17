Готовим медовик на сковороде

Приготовление торта начнем с приготовления теста. В огнеупорную или железную миску выкладываем сливочное масло, мёд и сахар.

Ставим миску на водяную баню и прогреваем её до тех пор, пока мёд и масло полностью не растают, а сахар не раствориться. До кипения смесь не доводим. Снимаем миску с огня и всыпаем соду. Тщательно перемешиваем и оставляем на 5-7 минут, смесь должна слегка вспениться.

В медово-сахарную смесь вводим по одному яйца. Смесь уже должна немного остыть, чтобы яйца не свернулись, поэтому проверьте её на ощупь. Всё тщательно перемешиваем до однородности. Добавляем сметану (я брала жирностью 20%) и перемешиваем.

Добавляем просеянную муку и замешиваем мягкое тесто. Тесто получается мягким и липким, поэтому лучше сначала его вымешивать венчиком, а потом ложкой. Миску с тестом накрываем плёнкой и отправляем в холодильник на пару часов.