Рецепт запеканки с грибами и куриной печенью

Ингредиенты
шампиньоны – 2 шт.
растительное масло – 3 ст.л.
куриная печень – 350 г
сливочное масло – 20 г
сыр – 100 г
петрушка – ½ пучка
соль
черный перец
гранулированный чеснок – ½ ч.л.
хмели-сунели – ½ ч.л.
яйца – 6 шт.
Рецепт приготовления
Шампиньоны разрезаем пополам, затем на пластинки шириной 2-3 мм.
В сковороду вливаем две столовые ложки растительного масла, разогреваем.
Отправляем грибы в сковороду, солим и перчим по вкусу.
Перемешиваем и обжариваем до золотистости.
Тем временем 350 г куриной печени разрезаем пополам
Когда грибы обжарились, убираем их со сковороды.
В сковороду добавляем 20 г сливочного масла, растапливаем.
Отправляем печень и на большом огне обжариваем со всех сторон по 2-3 минуты.
Пока обжаривается печень на крупной тёрке натираем 100 г сыра.
Добавляем сыр к грибам.
Добавляем елко нарезанную зелень.
Когда печень подзолотилась с двух сторон добавляем половину чайной ложки гранулированного и половину чайной ложки специи хмели-сунели.
Перемешиваем и обжариваем ещё одну минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.
Затем печень остужаем.
Тем временем довольно крупным кубиком нарежем три отваренные в крутую яйца.
Добавляем яйца к остальным ингредиентам.
Добавляем печень.
Добавляем соль по вкусу, с учётом солёности сыра, я добавляю треть чайной ложки соли и чёрный перец по вкусу.
Теперь вбиваем три куриных яйца и перемешиваем.
Узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем растительным маслом.
Застилаем пергаментной бумагой.
Перекладываем подготовленную массу, равномерно распределяем.
Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° в духовку на 20-25 минут, смотрите по своей духовке.
Затем фольгу убираем и отправляем запеканку из печени в духовку ещё на 5 минут.
Даём запеканке остыть полчаса и можно подавать к столу.
Кушать подано!
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