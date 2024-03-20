Рецепт запеканки с грибами и куриной печенью

шампиньоны – 2 шт.

растительное масло – 3 ст.л.

куриная печень – 350 г

сливочное масло – 20 г

сыр – 100 г

петрушка – ½ пучка

соль

черный перец

гранулированный чеснок – ½ ч.л.

хмели-сунели – ½ ч.л.

яйца – 6 шт.

Шампиньоны разрезаем пополам, затем на пластинки шириной 2-3 мм.

В сковороду вливаем две столовые ложки растительного масла, разогреваем.

Отправляем грибы в сковороду, солим и перчим по вкусу.

Перемешиваем и обжариваем до золотистости.

Тем временем 350 г куриной печени разрезаем пополам

Когда грибы обжарились, убираем их со сковороды.

В сковороду добавляем 20 г сливочного масла, растапливаем.

Отправляем печень и на большом огне обжариваем со всех сторон по 2-3 минуты.

Пока обжаривается печень на крупной тёрке натираем 100 г сыра.

Добавляем сыр к грибам.

Добавляем елко нарезанную зелень.

Когда печень подзолотилась с двух сторон добавляем половину чайной ложки гранулированного и половину чайной ложки специи хмели-сунели.

Перемешиваем и обжариваем ещё одну минуту, чтобы специи раскрыли свой аромат.

Затем печень остужаем.

Тем временем довольно крупным кубиком нарежем три отваренные в крутую яйца.

Добавляем яйца к остальным ингредиентам.

Добавляем печень.

Добавляем соль по вкусу, с учётом солёности сыра, я добавляю треть чайной ложки соли и чёрный перец по вкусу.

Теперь вбиваем три куриных яйца и перемешиваем.

Узкую прямоугольную форму для выпекания смазываем растительным маслом.

Застилаем пергаментной бумагой.

Перекладываем подготовленную массу, равномерно распределяем.

Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° в духовку на 20-25 минут, смотрите по своей духовке.

Затем фольгу убираем и отправляем запеканку из печени в духовку ещё на 5 минут.

Даём запеканке остыть полчаса и можно подавать к столу.

Кушать подано!