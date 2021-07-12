Белый окрошечный квас

Ингредиенты

мука пшеничная 25 гр.

мука ржаная 50 гр.

сахар 70 гр.

дрожжи сухие 2 гр

вода 3 л.

хлеб черный 100 гр.

Рецепт приготовления

Отмерьте 50 гр. ржаной муки.

Добавьте 50 гр. сахара и 25 гр. пшеничной муки

Запеките черный хлеб до коричневого цвета

Смешайте смесь и хлеб и залейте 3 л. кипятка

Когда остынет, положите дрожжи и оставьте на сутки в теплом месте

Положите по одной столовой ложке сахара в 1,5 л. бутылки

Залейте через сито и плотно закупорьте.

Уберите в холод на неделю.

Осторожно откройте и пейте!