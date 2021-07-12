Белый окрошечный квас

Ингредиенты
- мука пшеничная 25 гр.
- мука ржаная 50 гр.
- сахар 70 гр.
- дрожжи сухие 2 гр
- вода 3 л.
- хлеб черный 100 гр.
Рецепт приготовления
Отмерьте 50 гр. ржаной муки.
Добавьте 50 гр. сахара и 25 гр. пшеничной муки
Запеките черный хлеб до коричневого цвета
Смешайте смесь и хлеб и залейте 3 л. кипятка
Когда остынет, положите дрожжи и оставьте на сутки в теплом месте
Положите по одной столовой ложке сахара в 1,5 л. бутылки
Залейте через сито и плотно закупорьте.
Уберите в холод на неделю.
Осторожно откройте и пейте!
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