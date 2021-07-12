Четыре вкуса

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Белый окрошечный квас

Фото к рецепту: Квас белый, окрошечный

Ингредиенты

  • мука пшеничная 25 гр.
  • мука ржаная 50 гр.
  • сахар 70 гр.
  • дрожжи сухие 2 гр
  • вода 3 л.
  • хлеб черный 100 гр.

Рецепт приготовления

Отмерьте 50 гр. ржаной муки.

Добавьте 50 гр. сахара и 25 гр. пшеничной муки

Запеките черный хлеб до коричневого цвета

Смешайте смесь и хлеб и залейте 3 л. кипятка

Когда остынет, положите дрожжи и оставьте на сутки в теплом месте

Положите по одной столовой ложке сахара в 1,5 л. бутылки

Залейте через сито и плотно закупорьте.

Уберите в холод на неделю.

Осторожно откройте и пейте!

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